SAK Amateure gewinnen auswärts und wahren die Chance auf den Aufstieg

Details Sonntag, 26. März 2023 20:31

In der 21. Runde der 2. Klasse D gewinnen die SAK Amateure auswärts bei der 1b Mannschaft vom SC Landskron und wahren verkürzen so den Abstand zur Tabellenspitze, da die KAC Juniors am gleichen Tag leer ausgingen. Der Punkteabstand reduziert sich auf neun Punkte bei einem Spiel weniger als die Tabellenführer. Das Ergebnis des Spiels fällt aber niedriger aus, als es wohl hätte sein müssen.

Ruhige erste Halbzeit trotz zahlreicher Chancen

In den ersten 45 Minuten passierte in Landskron am heutigen Tag wenig. Die Amateure vom SAK drücken zwar von beginn an auf das Tempo des Spiels und erspielten sich auch einige hochkarätige Chancen, welche jedoch nicht genützt wurden. So gab es in Halbzeit eins, bis auf eine gelbe Karte für Mirnes Becic (SAK Amateure) kaum nennenswertes zu sehen für die heimischen und mitgereisten Schlachtenbummler.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

In Halbzeit zwei ging es dort weiter wo man vor dem Pausenpfiff aufhörte und zwar mit dem Spiel auf das Gehäuse der Heimmannschaft. Es dauerte bis zur Minute 67, als man endlich über den erlösenden Führungstreffer bei den Klagenfurtern jubeln konnte. Nach einem Schuss auf das Tor von Schlussmann Petutschnig konnte dieser den Ball nur abprallen lassen. Diese Unachtsamkeit und um diesen Gedanken schneller als die Defensivabteilung der Landskroner nutzte Mirnes Becic zum verdienten 0:1 per Abstauber. Nur wenige Minuten später, bereits in der 73. Minute, bejubelten die Gäste das 0:2 durch Leon Brisevac. Das Tor entstand in ähnlicher Konstellation wie bereits der Führungstreffer. Nach weiten 17 Minuten beendete Schiedsrichter Kraschl letztendlich das Spiel und die Gäste durften die drei Punkte mitnehmen.

Herwig Josef Hobisch (SAK Amateure):

„Wir hätten eigentlich viel höher gewinnen müssen. Wir haben Torchancen aus fünf Metern drüber geschossen. Es wurde 90 Minuten nur auf ein Tor gespielt. Die Heimelf war zwar mit 1-2 Kontern gefährlich, mehr aber nicht. Der Schlussmann von Landskron hatte heute sicherlich einen Glanztag und gleichzeitig kann ich mir nicht erklären, warum wir heute so viele Chancen nicht genutzt haben.“

Die Landskroner werden das Spiel wohl schnell abhaken und sich auf das Auswärtsspiel nächste Woche in St. Jakob/Ros. vorbereiten wo es wieder heißt zu punkten. Die Amateure vom SAK müssen nächste Woche zum Verfolger aus Wolfsberg, dem ATSV Wolfsberg Future Team.

