St. Stefan/Lav. 1b verliert gegen gut eingespielte KAC 1b Juniors

Details Sonntag, 16. April 2023 17:02

In der 24. Runde der 2. Klasse D kam es zum dritten Aufeinandertreffen der beiden 1b Mannschaften von St. Stefan/Lav. und dem KAC in dieser Saison. Die ersten beiden Duelle ginge schon deutlich an die Klagenfurter und auch in diesem Spiel sollte es ähnlich enden, auch wenn der Spielverlauf dem Ergebnis etwas widersprechen sollte.

Sebastian Chum startet seinen Sterntag

Bereits in der zweiten Minute gingen die Gäste durch Sebastian Chum, welcher sich heute mehrfach in die Torschützenliste eintragen wird, mit 0:1 in Führung. In Folge haten die jungen Klagenfurter noch einige Chancen auf weitere Treffer, welche aber nicht gelingen sollten. In Minute 26 gelang Danijel Jovic durch einen Freistoß den Spielstand auf 0:2 zu Gunsten der Gäste zu erhöhen. Die Hausherren hatten gegen den Tabellenführer gut mithalten können und hatte auch die ein oder andere Chance, aber blieb dabei ohne Torerfolg. Mit diesem 0:2 ging es dann auch in den Halbzeitpause.

Chum Hattrick in der 2. Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten ging es in ähnlicher Manier zur ersten Halbzeit weiter. Wieder drückten die Gäste auf das Tor der Heimelf. Es dauerte allerdings bis zu 62. Minute ehe Sebastian Chum per Freistoß auf 0:3 erhöhte. Nach dem 0:3 gab es nur noch wenig aufbäumen der Lavantaler und so dauerte es nur bis Minute 74 und 76 ehe der heutige Topscorer Sebastian Chum seine Treffer drei und vier schürrte und so den Endstand von 0:5 herstellte. In weiterer Folge verwaltete der KAC das Ergebnis und wechselte noch mal ordentlich durch, was am Spielstand jedoch keine Änderungen mehr hervorruf.

Rene Guggenberger (Co-Trainer SC St. Stefan/Lav. 1b):

„Wir haben eigentlich brav mitgespielt und hatten in der ersten Halbzeit auch wenige Chancen, aber uns gelang leider kein Treffer. Mit etwas mehr Glück hätten wir vielleicht 1-2 Tore erzielen können. Über das ganze Spiel hat man gesehen, dass der KAC eine sehr gute und eingespielte Mannschaft hat, sie stehen ja auch nicht umsonst an der Tabellenspitze. Der Sieg war sicher nicht unverdient, auch wenn die Höhe nicht unbedingt den Spielverlauf widerspiegelt.“

AM nächsten Wochenende trifft der St. Stefan im Auswärtsspiel auf die 1b Mannschaft vom SV St. Jakob/Ros. um dort wieder auf Punktejagd zu gehen. Für den Tabellenführer vom KAC gibt es ein Heimspiel gegen den SV Feldkrichen 1b.

