SAK Amateure tun sich gegen ersatzgeschwächte Annabichler schwer

Details Samstag, 22. April 2023 23:16

In der zweiten Hinrunde und damit 25. Runde in der 2. Klasse D empfingen die SAK Amateure die 1b Mannschaft vom Annabichler Sportverein zu einem Klagenfurter Derby im Sportpark Welzenegg. In den ersten beiden Spielen in dieser Saison konnte jedes Team einmal mit 4:1 am eigenen Sportplatz gewinnen und auch tabellarisch konnte man für das Spiel keinen klaren Favoriten erkennen, daher musste man den Spielverlauf abwarten was heute geschehen wird. Für den SAK war das Spiel aber enorm wichtig um die Möglichkeit auf den Aufstieg weiter im Auge zu behalten und an der Tabellenspitze dran zu bleiben.



Torchancen in Hülle und Fülle

Die Amateurmannschaft des SAK war am heutigen Tag den Gästen aus Annabichl drückend überlegen und erspielte sich einige sehr hochwertige Torchancen, welche jedoch zu wenig genutzt wurden von der Heimelf. Lediglich Noah Sandrieser durfte in Minute 19 jubelnd abdrehen und traf für seine Heimelf zur erlösenden 1:0 Führung. Wer nun dachte, dass damit der Knoten geplatzt sei, irrte sich leider Gottes. Für die Gäste gab es in den ersten 45 Minute kaum zählbares. Die Spielphilosophie war aufgrund personeller Probleme auf eine möglichst sichere Defensive und Kontorangriffe ausgerichtet.



Gästetor wie zugenagelt

Auch in den zweiten 45 Minuten lief das Spiel fast spiegelgleich zur ersten Halbzeit ab. Der SAK stürmte auf das Tor der Annabichler und diese versuchte so gut wie möglich deren Angriffe zu stoppen. Aber es schien wie verhext zu sein für die Heimelf. Etwa in Minute 70 war es sogar so weit, dass die Heimischen vom Elfmeterpunkt scheiterten. Nun lief man Gefahr sich um die Früchte der harten Arbeit zu bringen und, wie es im Fußball nun mal so ist, wenn man seine Chancen nicht nutzt, unter Umständen den Ausgleich kassieren würde. Die Gäste wurden mit fortdauernder Spieldauer mutiger und setzte gegen Ende hin noch 1-2 Kontor, welche aber nicht genutzt wurden. In Minute 88 war es dann doch noch Leon Brisevac, welcher für den SAK das Spiel entschied und zum 2:0 einnetzte.



Herwig Josef Hobisch (Trainer SAK Amateure):

„Wir hätten heute leicht fünf oder sechs Tore erzielen können, aber wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt. Wir waren das ganze Spiel hinweg drückend überlegen, aber haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Der Tormann der Gäste hatte heute einen Sterntag und uns einige sichere Chancen vereitelt. Wir hatten heute aber auch selbst fast nur Spieler aus den Jahrgängen 2004 bis 2006 am Spielbericht und muss ich sagen, dass meine Jungs sehr brav gespielt haben.“

