St. Stefan platzt im Spiel gegen Landskron der Knoten

Details Montag, 08. Mai 2023 20:28

Der SC Landskron 1b empfängt in der 27. Runde der 2. Klasse D die Mannschaft des SC St. Stefan/Lav. 1b zum Heimspiel. Nach zuletzt eher spärlichen Ergebnissen möchte man endlich voll anschreiben und so nicht ganz den Anschluss an die davor liegenden Plätze zu verlieren. Beim diesmaligen Duell schien den jungen Wilden aus dem Lavantal aber endlich der Knoten zu platzen.

Landskron geht zweimal in Führung

In Landskron hatten wohl noch nicht alle Zuschauer ihren Platz eingenommen, da sprangen die ersten Fans wieder jubelnd von ihren Plätzen auf. Bereits in der dritten Minute brachte Maximilian Schwarz die Heimischen in Führung. Der frühe Rückstand schien die Gäste aber nicht wirklich zu stören den quasi mit dem Gegenzug glich Christian Gössnitzer in der fünften Minute den Spielstand wieder aus, indem er zum 1:1 einnetzte. Nun ging das Spiel hin und her, beide Teams waren in etwas gleich auf, also musste wohl ein Standard entscheiden. So war es Ajdin Grbic, welcher in der 29. Minute, die erneute Führung für die Heimischen herstellte – 2:1 Zwischenstand und damit gleichzeitig Halbzeitstand.



Gäste zünden den Turbo

In den zweiten 45 Minuten wollten es der Tabellenschlusslicht nun endlich wissen und erspielte sich Chance um Chance. In der 57. Minute gelang Wolfgang Theuermann der zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2. Nur wenige Minute später, 63. Minute, gingen die Lavantaler durch Christian Gössnitzer erstmals mit 2:3 in Führung. Nun vergingen wieder einige Minuten ungenutzt bei den Gästen, ehe man mit einem Doppelschlag wohl die Spielentscheidung herbeiführte. Markus Gollob in Minute 78 und Bleron Kelmendi in Minute 81 stellte auf 2:5 für St. Stefan. Kurz vor Schluss war es dann erneut Markus Gollob der den 2:6 Endstand in der 89. Minute herstellte.



Roland Kosnjek (Trainer SC St. Stefan/Lav. 1b):

„Wir sind in der ersten Halbzeit zweimal in Rückstand geraten, haben uns davon aber nicht abbringen lassen. Meine Jungs haben heute Moral und Kampfgeist bewiesen und verdient gewonnen. Die letzten Spiele waren schon sehr knapp und wir wussten, dass nicht mehr viel zu den vorderen Teams fehlt. Heute ist uns dann alles gelungen was wir uns vorgenommen haben und die Chancen gingen auch rein, dass hat die letzten Male gefehlt. Wir haben im Sommer die U17 gänzlich in unsere 1b Mannschaft gebracht, daher sind sie gut eingespielt, aber das Team ist noch jung und nicht konstant. Das ist in dem Alter aber ganz normal das es Hochs und Tiefs gibt. Wir sind mit den Jungs aber zufrieden und stolz auf deren Leistung.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei