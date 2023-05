Ersatzgeschwächte Wolfsberger gewinnen in St. Veit

Details Sonntag, 14. Mai 2023 20:16

Die 2. Klasse D bestreit in der Meisterschaft schon die 28. Runde und in dieser duellierten sich der SC St. Veit 1b und das ATSV Wolfsberg Future Team im Spiel in St. Veit. Die ersten beiden Duelle in dieser Saison gingen je mit einem Unentschieden zu Ende, von daher konnte man nicht erwarten, wer beim diesmaligen Duell der Favorit sein sollte. Am Ende sollte es aber doch deutlicher sein als man sich vorab denken sollte.

Späte Treffer in der ersten Hälfte

Die Mannschaft aus Wolfsberg musste ersatzgeschwächt die Auswärtsfahrt antreten und hatte in diesem Spiel gar nur einen Wechselspieler auf der Bank sitzen. Von daher gab es für die Mannen von Trainer Marzi wenig Spielraum in taktischer Hinsicht. In den ersten 45 Minuten hatte die 1b Mannschaft vom ATS Wolfsberg leichte Spielvorteile, in Führung gingen aber die Hausherren. Nachdem ein Angriff nur noch per Foul im Strafraum gestoppt werden konnte, trat Benjamin Martin Habich zu eben diesem verhängten Strafstoß an und traf in Minute 42 vom Punkt für die Heimelf. Mit den Gedanken vielleicht schon in der Kabine, nützte der Topscorer Jan Gfrerer noch die letzte Gelegenheit vor Pausenpfiff, um das Spiel wieder auszugleichen und traf so in der 44. Minute zum 1:1 Pausenstand.



Hafner kam, traf und ging

Nach Wiederankick waren die Gäste aktiver am Spielgeschehen beteiligt und münzten den Spielvorteil in Minute 52 auch um durch Lukas Marco Hafner erstmals am heutigen Tag in Führung zu gehen. Die Freude für Hafner wehrte jedoch nur kurz, denn nach einem kurzen Moment der Unkonzentriertheit vollstreckte der eben noch gefeierte Torschütze ein wohl unnötiges Foulspiel und musste mit der gelb/roten Karten vorzeitige das Spiel verlassen. Dem Spielgeschehen brachte der Ausschluss keine Veränderung. Auch wenn die Gäste sich verstärkt auf die Defensive konzentrierten und mit Konter versuchten Nadelstiche zu setzen, blieben die Hausherren weitestgehend ungefährlich vor dem Gehäuse.



Mario Alfred Marzi (Trainer ATSV Wolfsberg Future Team):

„Wir sind heute ersatzgeschwächt mit nur einem Wechsel zum Spiel gefahren, waren aber trotzdem die aktivere Mannschaft. Leider hatte unser Topscorer heute nicht unbedingt seine Schussstiefeln an, sonst wäre das Ergebnis deutlicher als es ist. Er hatte Chancen für 4-5 Tore. Wir haben verdient gewonnen, denn auch mit nur zehn Spieler am Feld waren wir gefährlicher. Das Foul vor dem Ausschluss war unnötig, aber zum Glück hat Lukas vorher noch das Tor zur Führung gemacht.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei