ASV lässt ATUS Ferlach keine Chance

Details Sonntag, 21. Mai 2023 19:25

Zur 30. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse D empfängt der ATUS Ferlach 1b die Mannschaft vom Annabichler Sportverein, kurz ASV, 1b zum Duell. In der englischen Woche war es für beides Teams bereits das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Die Gäste waren aufgrund der Tabellensituation vor dem Spiel der Favorit und nahmen sich dieser Rolle auch an.

ASV nutzt Fehler eiskalt aus

Die Ferlacher versuchten zu Beginn den Ball in den eigenen Reihen zu halten und Bälle nicht unnötig herzuschenken. Die Defensivabteilung war zu Beginn aber wohl etwas zu optimistisch eingestellt und nach leichtfertigen Ballverlust in der eigenen Hälfte war der Angriffsweg für die Gäste nur noch kurz. Balleroberung, ein Pass zu Mitte und dort stand in der sechsten Minute Zeineldin Mohamed Abdelmoneim Mohamed Zaki Shahin bereit um das 0:1 für den ASV zu erzielen. Aus dem Fehler wenig gelernt, widerfuhr den Gastgebern in der 12. Minute ein ähnliches Schicksal. Ein langer Ball auf den Sturm wollten die Heimischen mit einem Kopfball zurück auf deren Schlussmann klären, aber Fabio Marcel Primig war eher am Ball und konnte den Ball so im Tor zur 0:2 Führung unterbringen. Kurz vor der Pause war es noch Gazmend Ljoki, welche sich aus ca. 20m ein Herz fasst und das Leder mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck zur 0:3 Pausenführung versenkte.



Trainer gewährt Spielpraxis

Der ASV wechselt nach einer anstrengenden Woche in den zweiten 45 Minute durch, um so anderen Spieler noch Spielpraxis zu gewähren. Das Spiel schien bereits längst entschieden, denn die Heimischen machten nicht den Anschein an ein mögliches Comeback. Nach einer Ecke, welcher der Ferlacher Keeper nicht weit genug weg faustete, stand Karl Podgornig bei ca. 20m Entfernung goldrichtig und nahm den Ball volley zum 0:4 in der 61. Minute. Den Ehrentreffer für die Rosentaler besorgte letztendlich Abdikafi Omar in der 72. Minute zum 1:4 Endstand in dieser Begegnung.



Ahmed Mohamed (Trainer ASV 1b):

„Wir sind sehr schnell durch zwei Fehler der Verteidigung, welche wir eiskalt ausgenutzt haben, in Führung gegangen. Ferlach schien sich dann aufzugeben und so konnten wir vor der Pause noch das 0:3 erzielen. Wir haben dann etwas durchgewechselt und noch das sehr Schöne 0:4 erzielt. Unsere Mannschaft war heute sehr jung. Die Spieler waren durchwegs im Jahrgang 2003 bis 2006. Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden und konnten auch schon den einen oder anderen in der Kampfmannschaft der Unterliga unterbringen. Wir sind sehr froh über diese Liga mit nur 1b Teams und hoffen, dass der KFV diese Liga weiterhin so bestehen lässt.“

