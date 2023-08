ASV gewinnt das Stadtderby in letzter Minute

Details Montag, 28. August 2023 08:45

In der 6. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse D kam es erstmals zum Klagenfurter Stadtderby zwischen den 1b Mannschaften vom SV Donau und dem ASV. Tabellarisch fanden sich beide Teams in der unteren Hälfte der Tabelle wieder, daher war ein klarer Favorit im Vorhinein nicht auszumachen. Der ASV konnte in dieser Saison bereits einmal voll anschreiben und verbuchte zusätzlich zwei Remis, wohingegen die neu formierte Mannschaft vom SV Donau lediglich ein Remis sich bisher gutschreiben konnte.

Rasche Führung vom ASV

Das spielte dauerte nur wenige Sekunde, der ASV ging mit seinem ersten Angriff im Stadtderby in Führung. Nach einem schnellen Pass in die Tiefe, enteilt Zeineldin Mohamed Abdelmoneim Mohamed Zaki Shahin der Verteidigung, zieht im Eins-gegen-Eins auf den Schlussmann von Donau und bliebt im Duell eiskalt – 0:1 in Minute zwei. Die Hausherren waren wenig geschockt ob der Führung und konnte diese bereits in Minute zwölf durch einen Freißstoßtreffer, herrlich über die Mauer getreten, von Stefan Jovic ausgleichen – 1:1. Die Gäste schienen nun etwas den Faden verloren zu haben, hatten wohl nicht damit gerechnet, dass die Heimelf so rasch retour schlägt. Trotz leichter Vorteile für die Donau konnte kein Nutzen daraus gezogen werden und so blieb es zur Pause beim 1:1.



Diesmal geht Donau schnell in Führung

In den zweiten 45 Minuten startete die Heimelf diesmal besser in das Geschehen. In Minute 48 gingen die Hausherren durch Nemanja Knezevic mit 2:1 in Führung. Damit ging der Faden bei den Annabichlern komplett verloren und die folgenden Minuten drückte Donau auf einen weiteren Treffer. Die Gäste erfingen sich aber und konnten in Person von Daniel Hafner in der 66. Minute zurückschlagen – 2:2. Nun waren wieder die Gäste am Drücker. Bereits nach dem Rückstand wurde das System offensiver ausgerichtet, da man hier nicht als Verlierer vom Platz gehen wollte. Das blieb auch nach dem Ausgleich so und so drückte man nun die Heimelf zurück. Am Ende setzte es den Lucky Punch in Minute 90 für die Gäste vom ASV. Nach Pass auf Arash Mirzai, dreht sich dieser im Strafraum um und schießt den Ball in die lange Ecke zum 2:3 Endstand.



Ahmed Mohamed (Trainer ASV 1b):

„Ein Derby hat eigene Gesetze, das haben wir diesmal wieder gesehen. Meine Jungs waren am Anfang etwas nervös, obwohl wir sehr gut in das Spiel gestartet sind, aber dann haben wir den Faden verloren. Der Rückstand hat uns etwas geschockt, aber dann sind wir zurückgekommen und haben am Ende noch gewinnen können.“

