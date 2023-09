SAK Amateure gewinnen Topspiel in Unterzahl

Details Samstag, 02. September 2023 20:36

Die 7. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse D hält für uns das Topspiel der beiden Aufstiegsfavoriten vom ATSV Wolfsberg 1b und den SAK Amateuren bereit. An diesem heißen Samstag sollte es bei sommerlichen Temperaturen im Lavantal zu einem wahren Krimi kommen. Mit einem SAK sollte sich der SAK etwas Luft an der Tabellenspitze verschaffen und bei einem Sieg der Wolfsberger, wäre die Tabellenspitze wieder punktegleich besetzt. Ein spannendes Spiel erwartete die Zuschauer also in Wolfsberg.

Wildes hin und her

Einen Favoriten vorab zu bestimmen war am heutigen Tag unmöglich. Dementsprechend war auch das Spiel beider Teams so ausgelegt, dass niemand als Verlierer oder gar einem Remis vom Platz gehen wollte. Für die Zuschauer ein Segen, denn so konnte man auf beiden Seiten gute Chancen sehen, welche jedoch vorerst ohne Torerfolg blieben. Nach einem Freistoß für die Gäste, welche hoch in den Strafraum getreten wurde, konnte sich Jakob Geister im Kopfballduell durchsetzen und den Ball so im Gehäuse der Heimischen zur 0:1 Führung in der 19. Minute unterbringen. Auch nach der Führung der Gäste blieb das Spiel ausgeglichen und sowohl ein Ausgleich, sowie ein Ausbau der Führung wären möglich gewesen, aber es blieb beim 0:1 zur Pause.



SAK gewinnt in Unterzahl

Die zweiten 45 Minuten hatten es in sich. Nach einem unglücklichen Tackling von David Orga, bei dem er den Ball verpassten und so leider nur noch den Gegenspieler traf, blieb dem Unparteiischen nur der Griff zur roten Karte und so musste das Team vom SAK ab Minute 61 mit einem Spieler weniger am Feld auskommen. In Minute 75 war wieder mal Jan Gfrerer, der Torschütze vom Dienst in Wolfsberg, zur Stelle und traf für die Hausherren zum 1:1 Ausgleich. Der Ausgleich währte aber nur kurz, denn in Minute 82 gingen die Gäste aus Klagenfurt wieder in Führung. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld, stießen die Klagenfurter mit einem tiefen Bass durch die Verteidigung durch, Matic Pogacnik lief allein auf den Tormann und ließ diesem im Eins-gegen-Eins keine Chance. Der Schuss aus gut 16 Metern ging platziert in das untere linke Eck und die Gäste jubelten über das 1:2. Ab da wurde das Spiel dann zur Abwehrschlacht, aber die Defensive hielt stand und die Gäste verließen als Sieger den Platz.



Herwig Josef Hobisch (Trainer SAK Amateure):

„Das Spiel war sehr ausgeglichen. Bis zum Ausgleich gab es ein reges hin und her beider Teams. Nach unserem erneuten Führungstreffer war es aber eine Abwehrschlacht, da wir ja einen Mann weniger waren. Trotz unserem Ausschluss war es alles in allem aber ein faires Spiel ohne Gehässigkeiten. Mein persönliches Highlight ist dabei, dass ich nach zehn Jahren Trainerlaufbahn hier in Wolfsberg erstmals gewinnen konnte. Sportlich war die heutige Leistung der Höhepunkt.“

