St. Stefan verlegt das Spiel auf das Nebenspielfeld

Details Montag, 11. September 2023 09:25

Zur 8. Runde empfängt in der 2. Klasse D die 1b Auswahl vom SC St. Stefan/Lav. die 1b Auswahl vom ASKÖ Köttmannsdorf. Die Favoritenrolle ist dabei ganz klar den Rosentalern zugeteilt, da man sich mit bereits 14 gehamsterten Zählern auf dem dritten Tabellenplatz befindet. Die Heimischen Lavantaler halten bei einem Zähler und befinden sich weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz der Gruppe. Um den Gegner nun die spielerische Komponente zu erschweren wurde das Heimspiel daher auf dem Nebenspielfeld ausgetragen, welcher sich in einem um einiges schlechteren Zustand als das Hauptspielfeld befinden soll.

Spielort im taktischen Kalkül verändert?

Anders als erwartet wurde das Spiel diesmal nicht am Hauptspielfeld der St. Stefaner ausgetragen, sondern am Nebenspielfeld, welcher auch als Trainingsplatz genutzt wird. Entsprechend der häufigen Nutzung war der Untergrund auch in einem solchen Zustand und ließ wenig schöne Szenen zu, da saubere Zuspiele an einigen Stellen nicht möglich waren. So verlagerte man das Spiel schnell auf lange und zum Teil hohe Bälle, welche Mittel zum Zweck werden sollte. Bis auf vier Verewarnungen, je zwei für Heim- und Gastelf, gab es für den Unparteiischen aber wenig zu tun in den Ersten 45 Minuten. Die Gäste waren zwar feldüberlegen, konnte darauf aber keinen Nutzen schlagen und blieben hinter ihren Vorstellungen im Spiel.



Später Elfmeter ins Glück

Auch die zweiten 45 Minuten versprachen wenig Änderung vom Spielverlauf. Die Rosentaler kontrollierten das Geschehen, die Heimischen hielten gut dagegen, waren aber offensiv nicht darauf aus, das Spiel zu übernehmen. Man beschränkte sich auf Konterversuche. Als es schon Richtung Spielende ging, wurde es dann aber nochmal heiß. In Minute 86 zeigte der Unparteiische zu Gunsten der Köttmannsdorfer auf den Punkt, was für einige Aufregung sorgte. Florian Fernando Schuster übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter zum 0:1 Sieg für seine Mannschaft, denn es sollte der einzige Treffer in diesem Spiel bleiben.



Johannes Meschnig (Trainer ASKÖ Köttmannsdorf 1b):

„Wir taten uns sehr schwer auf diesem Platz. Ich weiß nicht warum genau, aber wir vermuten, das Spiel wurde auf den Nebenspielfeld (Trainingsplatz) ausgetragen, da sie selbst spielerisch nicht mithalten können und so unser Spiel auch sehr gestört wurde durch die schlechten Platzverhältnisse. Wir haben viele Chancen vergeben, aber am Ende noch glücklich, aber sehr verdient, durch einen Elfmeter in der Schlusshase gewonnen. Schade nur, dass es zum Ende hin von einigen Spielern der Heimischen nochmal sehr emotional wurde, dass muss in so einem Spiel wirklich nicht sein.“

