SV Reichenfels dominiert Eberndorfer AC mit klarem 4:0-Sieg

Details Samstag, 03. August 2024 22:49

In der 1. Runde der 2. Klasse D traf der SV Reichenfels, der heuer erstmals nach einigen Jahren wieder ein Kampfmannschaft stellt, auf den Eberndorfer AC und sicherte sich mit einem deutlichen 4:0-Sieg die ersten drei Punkte der Saison. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine spielbestimmende Leistung und ließ dem Gegner kaum Chancen, ins Spiel zu finden. Mit Toren von Tobias Kainz, Martin Pirker und Marco Philipp Sturm setzte sich Reichenfels souverän durch.

Erste Halbzeit: Reichenfels setzt frühe Akzente

Das Spiel begann pünktlich und der SV Reichenfels machte von der ersten Minute an deutlich, dass sie die dominierende Mannschaft auf dem Platz sein würden. Bereits nach 24 Minuten fiel das erste Tor des Spiels. Tobias Kainz traf im Fallen und brachte Reichenfels mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung war ein Ergebnis der klaren Überlegenheit der Heimmannschaft, die sowohl in Sachen Ballbesitz als auch in der Spielgestaltung dominierte.

Die Gäste aus Eberndorf hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten nur wenige Akzente setzen. Mit mehr Ballbesitz zugunsten von Reichenfels ging es in die Halbzeitpause. Der Spielstand von 1:0 war ein verdientes Resultat der bisherigen Spielweise und der Einsatzfreude der Heimmannschaft.

Zweite Halbzeit: Reichenfels baut die Führung aus

Nach der Pause setzte der SV Reichenfels seine dominante Vorstellung fort. In der 65. Minute wurde Martin Pirker zum ersten Mal an diesem Tag erfolgreich. Er verwandelte einen Elfmeter souverän zum 2:0. Eberndorf hatte bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin große Mühe, das Tempo der Hausherren mitzugehen und eigene Chancen zu kreieren.

In der 78. Minute konnte Martin Pirker seinen Doppelpack schnüren. Nach einem Abpraller vom gegnerischen Torwart stand er goldrichtig und schob zum 3:0 ein. Die Partie war nun endgültig entschieden, doch Reichenfels zeigte sich weiterhin angriffslustig und wollte mehr.

Nur zwei Minuten später, in der 80. Minute, gelang Marco Philipp Sturm der vierte Treffer für die Gastgeber. Nach einer sehenswerten Flanke von Michi Schriefl köpfte er den Ball ins Netz und setzte den Schlusspunkt zum 4:0.

Am Ende stand ein hochverdienter 4:0-Sieg für den SV Reichenfels. Mit dieser Leistung dürfte das Team auch in den kommenden Spielen ein ernstzunehmender Gegner sein.

Der Schiedsrichter pfiff pünktlich nach 90 Minuten ab. Die Zuschauer sahen eine Partie, die von Beginn an von Reichenfels dominiert wurde und in der Eberndorf zu keinem Zeitpunkt eine echte Chance hatte, das Spiel zu drehen.

2. Klasse D: Reichenfels : Eberndorf - 4:0 (1:0)

80 Marco Philipp Sturm 4:0

78 Martin Pirker 3:0

65 Martin Pirker 2:0

24 Tobias Kainz 1:0

