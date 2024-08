SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b triumphiert über SV Viktoria Viktring mit 5:2

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 22:54

Zu Beginn der Meisterschaft in der 2. Klasse D kam es zum Aufeinandertreffen des SV Viktring und der Spielgemeinschaft Star Kids Keutschach/Köttmannsdorf 1b. Ein etwas ungewöhnliches Spiel, wenn man die Verbindungen der beiden Vereine im Hintergrund mit in Betrachtung zieht. Das Spiel endete mit einem deutlichen Sieg der SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b gegen den SV Viktoria Viktring. Bereits früh in der Partie stellte das Gästeteam die Weichen auf Sieg und konnte sich trotz eines kämpferischen Aufbäumens der Heimmannschaft am Ende klar durchsetzen.

Blitzstart der Gäste

Die Partie begann schwungvoll, und die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 6. Spielminute gelang Simon Moder der erste Treffer des Abends. Mit einem platzierten Schuss brachte er sein Team früh mit 1:0 in Führung. Die Gäste drückten weiter und wurden in der 14. Minute erneut belohnt. Florian Fernando Schuster schloss einen schnellen Angriff erfolgreich ab und erhöhte auf 2:0 für die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b.

Der Druck der Gäste ließ auch nach diesem Treffer nicht nach. In der 21. Minute war es dann Marcel Daniel Arrich, der nach einer präzisen Hereingabe zum 3:0 für die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b einschob. SV Viktoria Viktring war in dieser Phase des Spiels sichtlich überfordert und konnte kaum eigene Akzente setzen.

Aufbäumen der Heimmannschaft

Doch der SV Viktoria Viktring zeigte Moral und kämpfte sich zurück in die Partie. In der 31. Minute gelang Pascal Pressegger der Anschlusstreffer zum 1:3. Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Gastgeber, die fortan mutiger nach vorne spielten. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, konnte Thomas Raunig mit einem weiteren Treffer den Rückstand auf 2:3 verkürzen. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Nach der Pause war die Hoffnung der Heimmannschaft auf eine Wende im Spiel deutlich zu spüren. Allerdings gelang es der SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bringen. In der 55. Minute stellte Florian Fernando Schuster mit seinem zweiten Treffer des Abends den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Sein Schuss zum 4:2 ließ die Hoffnungen des SV Viktoria Viktring weiter schwinden.

Entscheidung in der Schlussphase

Der Gastgeber versuchte noch einmal alles, um ins Spiel zurückzukommen, doch die Defensive der SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b stand sicher. In der 64. Minute machte Marco Mischkounig dann endgültig den Sack zu. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck erzielte er das 5:2 für die Gäste und sorgte damit für die Entscheidung.

In den verbleibenden Minuten der Partie gelang es keiner der beiden Mannschaften mehr, weitere Akzente zu setzen. Die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b spielte die restliche Zeit souverän herunter und ließ nichts mehr anbrennen. Der Schiedsrichter pfiff die Partie nach 90 Minuten beim Stand von 5:2 ab. Ein verdienter Sieg für die Gäste, die vor allem in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung zeigten.

2. Klasse D: Viktring : Star Kids Keutschach/Köttmannsdorf 1b - 2:5 (2:3)

64 Marco Mischkounig 2:5

55 Florian Fernando Schuster 2:4

40 Thomas Raunig 2:3

31 Pascal Pressegger 1:3

21 Marcel Daniel Arrich 0:3

14 Florian Fernando Schuster 0:2

6 Simon Moder 0:1

