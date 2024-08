Spektakulärer Auftakt: ATSV Wolfsberg Future Team besiegt FC Frantschach 4:2

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 22:58

Im ersten Saisonspiel der 2. Klasse D siegte das ATSV Wolfsberg Future Team mit 4:2 über den FC Mondi Frantschach. Trotz einer komfortablen 2:0-Führung zur Halbzeit konnten die Gastgeber den Sieg erst in den letzten Minuten sichern. Die Tore fielen reichlich und die Zuschauer wurden mit spannenden Wendungen bis zur letzten Sekunde unterhalten.

Frühe Führung für das ATSV Wolfsberg Future Team

Das Spiel begann mit viel Energie und Tempo. Schon in der 24. Minute brachte Jan Gfrerer das ATSV Wolfsberg Future Team in Führung. Diese frühe Führung setzte den FC Frantschach unter Druck. Nur neun Minuten später, in der 33. Minute, verdoppelte Elias Gfrerer die Führung für die Gastgeber. Nach einer viermonatigen Verletzungspause war dies sein erstes Spiel und was für ein Comeback! Mit einem souveränen Abschluss zeigte er, dass er nichts von seiner Torgefahr eingebüßt hat. Bis zur Halbzeitpause konnte das ATSV Wolfsberg Future Team die 2:0-Führung erfolgreich verteidigen.

FC Frantschach kommt zurück ins Spiel

Nach der Halbzeitpause kam der FC Frantschach deutlich motivierter aus der Kabine. In der 63. Minute erzielte Haci Osman Yavru den Anschlusstreffer für die Gäste, was dem Spiel eine neue Dynamik verlieh. Das Tor gab dem FC Frantschach den nötigen Auftrieb, und nur 16 Minuten später, in der 79. Minute, war es erneut Haci Osman Yavru, der den Ausgleich zum 2:2 markierte. Das Spiel war nun wieder völlig offen und die Spannung war greifbar.

Dramatisches Finale

In den letzten Minuten des Spiels schien es, als ob beide Mannschaften sich nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben. In der 90. Minute verwandelte Selvin Guso einen Elfmeter und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Die Fans des ATSV Wolfsberg Future Team jubelten, doch das Drama war noch nicht vorbei. Nur eine Minute später, in der 91. Minute, sicherte Nick Alex Pichler mit einem weiteren Treffer den Endstand von 4:2.

Das Spiel endete mit einem Sieg für das ATSV Wolfsberg Future Team, die ihre Führung am Ende dramatisch verteidigen konnten. Der FC Frantschach zeigte eine beeindruckende Aufholjagd, musste sich aber letztlich geschlagen geben. Ein spannender Auftakt in die neue Saison, der Lust auf mehr macht.

2. Klasse D: Wolfsberg Future Team : Frantschach - 4:2 (2:0)

91 Selvin Guso 4:2

90 Nick Alex Pichler 3:2

79 Haci Osman Yavru 2:2

63 Haci Osman Yavru 2:1

33 Elias Gfrerer 2:0

24 Jan Gfrerer 1:0

