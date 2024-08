SV Maria Rojach triumphiert gegen ASV St. Margarethen

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 23:02

Im Lavantaler-Derby kam es zum Aufeinandertreffen in der 2. Klasse D zwischen dem SV Maria Rojach und dem ASV St. Margarethen/Lav.. Am Ende setzte sich die Gastmannschaft klar mit 4:1 gegen durch. Die Gäste überzeugten dabei vor allem mit ihrer Effizienz vor dem Tor und einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit. Während St. Margarethen lange mithielt, nutzte Maria Rojach seine Chancen eiskalt aus und sicherte sich den Sieg.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei beide Teams Chancen herausspielten. Bereits in der 31. Minute konnte der SV Maria Rojach jedoch in Führung gehen. Armin Kahvedzic war zur Stelle und köpfte den Ball nach einer präzisen Flanke zum 0:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit blieb das Spiel weiterhin offen, doch keine der beiden Mannschaften konnte weitere Tore erzielen. Mit einem knappen 0:1 aus Sicht der Gastgeber ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst spannend. Beide Teams hatten Chancen, wobei vor allem St. Margarethen sich um den Ausgleich bemühte. Doch es waren die Gäste, die wieder zuschlugen. In der 48. Minute erhöhte Michael Kirisits auf 0:2, nachdem seine Flanke immer länger wurde und schließlich im Tor landete.

St. Margarethen kämpft, doch Maria Rojach bleibt effizient

St. Margarethen gab sich nicht auf und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Mehrere gute Abschlüsse in der 50. und 53. Minute verfehlten jedoch ihr Ziel. Schließlich war es in der 62. Minute soweit: Lukas Wuggenig traf nach einer Ecke zum 1:2 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Die Hoffnung der Gastgeber keimte auf, doch die Antwort von Maria Rojach ließ nicht lange auf sich warten.

Nur sieben Minuten später, in der 69. Minute, war es erneut Armin Kahvedzic, der nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts zur Stelle war und auf 1:3 erhöhte. Die Gastgeber hatten kurz darauf eine Doppelchance, scheiterten jedoch zweimal am stark parierenden Torwart von Maria Rojach. Diese vergebene Gelegenheit rächte sich umgehend.

In der 73. Minute setzte der SV Maria Rojach den Schlusspunkt. Nach einer schönen Flanke hielt Armin Kahvedzic den Fuß hin und erzielte sein zweites Tor zum 1:4-Endstand. Damit war das Spiel entschieden und Maria Rojach konnte einen Auftaktsieg feiern.

Der SV Maria Rojach überzeugte mit einer starken Mannschaftsleistung und zeigte sich vor dem Tor extrem effizient. St. Margarethen kämpfte tapfer, doch am Ende reichte es nicht, um gegen die abgezockten Gäste zu bestehen. Mit diesem deutlichen Sieg setzt Maria Rojach ein frühes Zeichen in der neuen Saison.

2. Klasse D: St. Margarethen : Maria Rojach - 1:4 (0:1)

73 Armin Kahvedzic 1:4

69 Martin Mayerhofer 1:3

62 Lukas Wuggenig 1:2

48 Michael Kirisits 0:2

31 Armin Kahvedzic 0:1

