Eberndorfer AC geht mit 1:9 gegen ASV St. Margarethen/Lav. unter

Details Sonntag, 11. August 2024 09:06

In einem einseitigen Spiel in der 2. Klasse D dominierte der ASV St. Margarethen/Lav. den Eberndorfer AC und siegte mit einem eindrucksvollen 1:9. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen dem Heimteam keine Chance. Trotz einer kurzen Aufholjagd des Eberndorfer AC blieb das Ergebnis eindeutig. Der ASV St. Margarethen/Lav. präsentierte sich in Bestform und ließ den Gastgebern keine Möglichkeit, ins Spiel zu finden.

Blitzstart für die Gäste

Bereits in der 2. Minute gingen die Gäste aus St. Margarethen in Führung. Lukas Stefan Friesacher nutzte einen Freistoß und köpfte den Ball zum 0:1 ins Netz. Das frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels. Der Eberndorfer AC wirkte sichtlich beeindruckt und fand keinen Weg, das Spiel zu beruhigen.

Der ASV St. Margarethen/Lav. nutzte diese Unsicherheit gnadenlos aus und erhöhte in der 21. Minute durch Jakob Peter Schmeisser auf 0:2. Eine hohe Flanke fand den Weg zu Schmeisser, der sich nicht zweimal bitten ließ. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, traf Herbert Matthias Theuermann nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zum 0:3. Damit gingen die Gäste mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso furios wie die erste. Daniel Schrammel erzielte in der 47. Minute das 0:4 für St. Margarethen. Zwei Minuten später, in der 49. Minute, war es erneut Theuermann, der mit einem tollen Schuss zum 0:5 traf. Das Heimteam versuchte, sich zu wehren, aber die Gäste waren an diesem Tag einfach zu stark.

In der 51. Minute gelang Tadej Bera der Ehrentreffer für den Eberndorfer AC. Aus dem Nichts heraus erzielte er das 1:5, was für einen kurzen Hoffnungsschimmer sorgte. Doch dieser wurde schnell wieder zunichte gemacht. Philipp Berger stellte in der 56. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 1:6 für St. Margarethen.

Die Gäste zeigten keine Gnade und machten weiter Druck. Herbert Matthias Theuermann erhöhte in der 61. Minute auf 1:7. In der 75. Minute war es Lukas Wuggenig, der das 1:8 markierte. Den Schlusspunkt setzte Florian Michael Friesacher in der 87. Minute mit dem Tor zum 1:9-Endstand. Der Eberndorfer AC war zu keinem Zeitpunkt des Spiels in der Lage, den Gästen Paroli zu bieten.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren Sieg für den ASV St. Margarethen/Lav. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen dem Eberndorfer AC keine Chance. Mit diesem Sieg setzt sich St. Margarethen in der Tabelle der 2. Klasse D an die Spitze, während der Eberndorfer AC nach dieser Niederlage einige Fragen beantworten muss.

2. Klasse D: Eberndorf : St. Margarethen - 1:9 (0:3)

87 Florian Michael Friesacher 1:9

75 Lukas Wuggenig 1:8

61 Herbert Matthias Theuermann 1:7

56 Philipp Berger 1:6

51 Tadej Bera 1:5

49 Herbert Matthias Theuermann 0:5

47 Daniel Schrammel 0:4

43 Herbert Matthias Theuermann 0:3

21 Jakob Peter Schmeisser 0:2

2 Lukas Stefan Friesacher 0:1

