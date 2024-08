SV Maria Rojach dominiert SV Reichenfels mit 8:2 in Torfest

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 09:08

In einem Spiel mit zehn Toren der 2. Klasse D setzte sich der SV Maria Rojach eindrucksvoll gegen den SV Reichenfels mit 8:2 durch. Die Heimmannschaft zeigte sich dabei von ihrer besten Seite und ließ den Gästen kaum eine Chance. Vor allem in der zweiten Halbzeit drehte Maria Rojach richtig auf und sorgte für klare Verhältnisse. Bereits zur Halbzeit stand es 4:2, doch die wahren Highlights sollten erst noch folgen.

Früher Schlagabtausch

Das Spiel begann furios und beide Mannschaften legten sofort los. Bereits in der 8. Minute hatte Tobias Kainz die erste große Chance für den SV Reichenfels, doch der Torhüter von Maria Rojach war zur Stelle. Drei Minuten später gelang es Tobias Kainz dann jedoch, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Nach einem gut herausgespielten Angriff stand es 0:1 für die Gäste.

Die Antwort von Maria Rojach ließ nicht lange auf sich warten. In der 14. Minute war es Dominik Christian Knes, der den Ausgleich erzielte. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Nur sechs Minuten später konnte Martin Pirker den SV Reichenfels nach einer Ecke erneut in Führung bringen. Der SV Maria Rojach steckte jedoch nicht auf und zeigte sich unbeeindruckt.

In der 38. Minute erzielte Jani Grilc den erneuten Ausgleich für die Gastgeber, und nur wenige Minuten später drehte Martin Mayerhofer mit einem Treffer das Spiel zugunsten von Maria Rojach. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Dominik Christian Knes noch einen drauf und erhöhte auf 4:2. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Maria Rojach zieht davon

Nach der Pause setzte Maria Rojach den Torreigen fort. In der 47. Minute war es erneut Armin Kahvedzic, der das 5:2 erzielte und damit den Widerstand der Gäste endgültig brach. Reichenfels hatte in der zweiten Halbzeit kaum noch etwas entgegenzusetzen und konnte sich bei ihrem Torhüter bedanken, der mehrmals in höchster Not rettete.

Doch auch der Schlussmann konnte die weiteren Tore nicht verhindern. In der 59. Minute war es erneut Armin Kahvedzic, der das 6:2 erzielte. Die Abwehr von Reichenfels wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert. Zwölf Minuten später konnte Kenan Mustedanagic mit einem weiteren Treffer das Ergebnis auf 7:2 schrauben.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Manuel Pflegpeter in der 78. Minute mit dem achten Tor für Maria Rojach. Die Gastgeber feierten einen verdienten und beeindruckenden Sieg gegen eine Reichenfels-Mannschaft, die nach der starken Anfangsphase völlig den Faden verlor.

Das Spiel endete mit einem klaren 8:2 für den SV Maria Rojach, der damit ein deutliches Zeichen in der Liga setzte. Reichenfels muss sich nach dieser deutlichen Niederlage schnell wieder fangen, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

2. Klasse D: Maria Rojach : Reichenfels - 8:2 (4:2)

78 Manuel Pflegpeter 8:2

65 Kenan Mustedanagic 7:2

59 Armin Kahvedzic 6:2

47 Armin Kahvedzic 5:2

45 Martin Mayerhofer 4:2

44 Dominik Christian Knes 3:2

38 Jani Grilc 2:2

30 Martin Pirker 1:2

14 Dominik Christian Knes 1:1

11 Tobias Kainz 0:1

Details

