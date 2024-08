Torreicher Sieg für ASC St. Paul gegen SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:04

Ein torreiches Spiel fand zwischen der SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b und dem ASC St. Paul statt. In der zweiten Runde der 2. Klasse D setzte sich der ASC St. Paul mit einem beeindruckenden 6:2 durch. Trotz einer anfänglich ausgeglichenen ersten Halbzeit dominierte der ASC St. Paul das Spiel in der zweiten Hälfte und sicherte sich den klaren Sieg.

Ausgeglichener Start und Elfmeterdrama

Gleich zu Beginn setzte sich der ASC St. Paul in der Offensive durch und zeigte früh, dass sie die spielbestimmende Mannschaft sein wollten.

In der 33. Minute fiel das erste Tor der Partie. Christian Leitner brachte den ASC St. Paul mit 1:0 in Führung, nachdem Nejc Pecnik ihm eine großartige Vorlage geliefert hatte. Die Partie blieb jedoch ausgeglichen und in der 43. Minute erzielte Stefan Nikolic den Ausgleich für die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b. Nur zwei Minuten später gab es ein Elfmeterdrama, als die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b die Chance zur erneuten Führung vergab. Der Torhüter Messner hielt den Elfmeter und verhinderte so den Rückstand zur Halbzeit, die mit einem 1:1 endete.

ASC St. Paul dominiert die zweite Halbzeit

Der ASC St. Paul kam mit viel Energie aus der Kabine und setzte die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b sofort unter Druck. Bereits in der 49. Minute erzielte Nejc Pecnik das 2:1 für den ASC St. Paul durch einen gut ausgeführten Freistoß. Nur sechs Minuten später erhöhte Felix Kales mit einem Eigentor nach einem Eckball unglücklich auf 3:1. Die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b hatte Mühe, dem Druck standzuhalten, und in der 56. Minute war es erneut Christian Leitner, der nach einer erneuten Vorlage von Pecnik das 4:1 für den ASC St. Paul erzielte.

In der 62. Minute gelang Stefan Nikolic sein zweiter Treffer des Tages und verkürzte den Rückstand auf 2:4. Trotz dieses Aufbäumens war der ASC St. Paul weiterhin die dominierende Mannschaft. Die letzte Trinkpause in der 71. Minute brachte noch einmal eine kurze Erholung für die Spieler. Doch die Gäste aus St. Paul blieben gefährlich. In der 75. Minute verwandelte Nejc Pecnik einen traumhaften Freistoß und stellte den alten Abstand mit 5:2 wieder her. In der 83. Minute krönte Lorenz Riegler die hervorragende Leistung des ASC St. Paul mit einem weiteren Treffer, der das Endergebnis von 6:2 besiegelte.

Die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b konnte dem ASC St. Paul letztlich nicht standhalten, und das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 6:2-Sieg für die Gäste. Der ASC St. Paul zeigte eine beeindruckende Leistung und setzte sich verdient durch.

2. Klasse D: Star Kids Keutschach/Köttmannsdorf 1b : St. Paul - 2:6 (1:1)

83 Lorenz Riegler 2:6

75 Nejc Pecnik 2:5

62 Stefan Nikolic 2:4

56 Christian Leitner 1:4

55 Eigentor durch Felix Kales 1:3

49 Nejc Pecnik 1:2

43 Stefan Nikolic 1:1

33 Christian Leitner 0:1

