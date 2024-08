SV Viktring gewinnt das Derby gegen SC Ebental

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:08

Der SC Ebental empfing den SV Viktoria Viktring in einem spannenden Spiel der 2. Klasse D. Trotz anfänglicher Ausgeglichenheit setzte sich der SV Viktring am Ende klar mit 4:1 durch. Das Spiel war von zahlreichen Chancen und einigen dramatischen Momenten geprägt, die den Zuschauern ein packendes Fußballderby boten.

Frühe Tore und Ausgleich in der ersten Halbzeit

Beide Teams hatten ihre Chancen, aber es war schließlich Pascal Pressegger, der in der 32. Minute das erste Tor für SV Viktring erzielte. Er nutzte eine Unachtsamkeit der Ebentaler Abwehr und legte den Ball gekonnt ins lange Eck.

Der SC Ebental ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 36. Minute gelang Nico Hainzl der Ausgleich für Ebental. Ein Freistoß von der Mittellinie brachte Gefahr, und nach einem kurzen Getümmel im Strafraum fand Hainzl den Weg ins Tor. Die restliche erste Halbzeit blieb ereignisreich, mit mehreren Chancen auf beiden Seiten, aber keine Mannschaft konnte einen weiteren Treffer erzielen. Somit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause.

Viktring übernimmt die Kontrolle in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem hohen Tempo. SC Ebental hatte einige Chancen, aber der Torhüter von Viktring glänzte mehrmals und hielt seine Mannschaft vom Rückstand fern. In der 59. Minute war es Thomas Raunig, der für Viktring traf und die Führung wiederherstellte. Er nutzte eine präzise Flanke und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz.

Nach diesem Tor übernahm Viktring zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 86. Minute erzielte Raphael Kassler nach einem Freistoß das 3:1 für Viktring. SC Ebental versuchte verzweifelt, zurückzukommen, aber die Abwehr von Viktring stand sicher.

In der Schlussphase des Spiels machte Viktring dann endgültig alles klar. In der 90. Minute nutzte Pascal Pressegger eine Vorlage von seinem Mitspieler und schob den Ball entspannt am zweiten Pfosten ein, um das 4:1 zu erzielen. Damit war das Spiel entschieden und der SV Viktoria Viktring konnte einen verdienten Sieg feiern.

Die Partie endete mit einem Endstand von 1:4, wobei Viktring in der zweiten Halbzeit seine Überlegenheit deutlich zeigte. Trotz der Bemühungen von SC Ebental war Viktring an diesem Tag einfach die stärkere Mannschaft.

2. Klasse D: Ebental : Viktring - 1:4 (1:1)

91 Pascal Pressegger 1:4

86 Raphael Kassler 1:3

59 Thomas Raunig 1:2

36 Nico Hainzl 1:1

32 Pascal Pressegger 0:1

