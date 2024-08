SV Viktoria Viktring dominiert Eberndorfer AC mit 7:0

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:29

Im Spiel der 3. Runde der 2. Klasse D traf der SV Viktoria Viktring zuhause auf den Eberndorfer AC und ließ seinen Gegner mit einem klaren 7:0-Sieg keine Chance. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine beeindruckende Leistung und führte bereits zur Halbzeit mit 4:0. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit setzte der SV Viktring seine Überlegenheit fort und erzielte drei weitere Treffer.

Frühe Führung für SV Viktring

Gleich zu Beginn des Spiels übernahm der SV Viktoria Viktring die Kontrolle und zeigte sich äußerst angriffslustig. Bereits in der 19. Minute gelang der Heimmannschaft durch Pascal Pressegger der Führungstreffer zum 1:0. Nur vier Minuten später, in der 23. Minute, legte der SV Viktring in Person von Martin Ladinser nach und erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und setzten die Abwehr des Eberndorfer AC kontinuierlich unter Druck.

Die Überlegenheit des SV Viktoria Viktring setzte sich fort, als in der 30. Minute das 3:0 durch Rene Lorin fiel. Die Gäste aus Eberndorf fanden kaum Mittel, um dem Angriffswirbel der Heimmannschaft etwas entgegenzusetzen. In der 42. Minute konnte der SV Viktring erneut jubeln und das 4:0 markieren, welches Pascal Pressegger erzielte. Damit ging es mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

SV Viktring bleibt auch in der zweiten Halbzeit torhungrig

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Der SV Viktoria Viktring kontrollierte das Spielgeschehen weiterhin und setzte die Abwehr des Eberndorfer AC unter Druck. Bereits in der 53. Minute erhöhte die Heimmannschaft durch Raphael Weinmann auf 5:0. Die Spieler von Eberndorf schienen nun endgültig geschlagen, während der SV Viktring weiterhin offensiv agierte.

In der 56. Minute folgte das 6:0 für den SV Viktoria Viktring und wie konnte es anders sein, durch Pascal Pressegger, der sich immer mehr zum Man of the match avancierte. Der Torhunger der Gastgeber war offensichtlich noch nicht gestillt, und so fiel in der 66. Minute der siebte Treffer zum 7:0. Abermals war es mit Tor Nummer 4 in diesem Spiel - Pascal Pressegger. Damit war das Schicksal des Eberndorfer AC endgültig besiegelt. Trotz der klaren Führung und des sicheren Sieges gab der SV Viktoria Viktring bis zum Schlusspfiff Vollgas.

Mit diesem eindrucksvollen 7:0-Sieg setzte der SV Viktoria Viktring ein klares Zeichen in der 2. Klasse D und unterstrich seine Ambitionen in dieser Saison. Eberndorfer AC hatte während des gesamten Spiels keine Antwort auf die überlegene Spielweise der Heimmannschaft und musste eine bittere Niederlage hinnehmen. Das Spiel endete ohne Nachspielzeit mit dem überzeugenden Ergebnis von 7:0.

2. Klasse D: Viktring : Eberndorf - 7:0 (4:0)

67 Pascal Pressegger 7:0

55 Pascal Pressegger 6:0

53 Raphael Weinmann 5:0

42 Pascal Pressegger 4:0

30 Rene Lorin 3:0

23 Martin Ladinser 2:0

19 Pascal Pressegger 1:0

