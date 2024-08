ATSV Wolfsberg Future Team gewinnt mit 6:0 gegen SC Ebental

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:33

Der ATSV Wolfsberg Future Team setzte sich in der 3. Runde der 2. Klasse D deutlich mit 6:0 gegen den SC Ebental durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg und ließen auch in der zweiten Hälfte keine Zweifel aufkommen. Eine starke Teamleistung und effiziente Chancenverwertung waren der Schlüssel zum Erfolg.

Frühe Führung für Wolfsberg

In der 32. Minute eröffnete Jan Gfrerer den Torreigen, nachdem sein jüngerer Bruder Elias Gfrerer ihm den Ball perfekt durchgesteckt hatte. Jan Gfrerer schloss präzise ins rechte Eck ab und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 34. Minute, baute Elias Gfrerer die Führung weiter aus. Elias Gfrerer ging alleine durch die Abwehrreihen des SC Ebental und netzte souverän zum 2:0 ein.

Wolfsberg ließ nicht locker und erhöhte kurz vor der Halbzeitpause auf 3:0. In der 42. Minute war es erneut Jan Gfrerer, der nach einer hervorragenden Flanke den Ball souverän im Netz unterbrachte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Teams in die Kabinen, und es war klar, dass die Hausherren fest entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden.

Klare Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das ATSV Wolfsberg Future Team das dominierende Team auf dem Platz. In der 56. Minute zeigte Ajdin Pervic seine Klasse bei einem Freistoß. Aus einer vielversprechenden Position verwandelte er den Freistoß direkt und erhöhte auf 4:0 für die Gastgeber. Es schien, als könnten die Gäste vom SC Ebental dem Druck nicht mehr standhalten.

Nur sechs Minuten später, in der 62. Minute, war es erneut Jan Gfrerer, der den Ball nach einer brillanten Flanke mit einem schönen Kopfball ins linke Eck beförderte und damit das 5:0 erzielte. Jan Gfrerer stellte seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis und war an diesem Tag kaum zu stoppen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Christian Gössnitzer in der 83. Minute. Er erzielte das 6:0 mit einem richtig schönen Tor und machte den Kantersieg für das ATSV Wolfsberg Future Team perfekt. Die Abwehr des SC Ebental hatte auch in dieser Situation keine Chance und musste das sechste Gegentor hinnehmen.

Mit diesem klaren Sieg setzte das ATSV Wolfsberg Future Team ein deutliches Zeichen in der 2. Klasse D und sicherte sich wertvolle Punkte. Die Hausherren überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und zeigten sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive stark. Für den SC Ebental war es ein bitterer Abend, an dem sie der Übermacht der Wolfsberger nichts entgegensetzen konnten.

2. Klasse D: Wolfsberg Future Team : Ebental - 6:0 (3:0)

83 Christian Gössnitzer 6:0

62 Jan Gfrerer 5:0

56 Ajdin Pervic 4:0

42 Jan Gfrerer 3:0

34 Elias Gfrerer 2:0

32 Jan Gfrerer 1:0

