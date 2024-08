SV Maria Rain und SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b trennen sich torlos

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen der 3. Runde der 2. Klasse D traten der SV Maria Rain und die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b gegeneinander an. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endete die Partie mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams hatten mehrere Gelegenheiten, den Sieg für sich zu entscheiden, doch letztlich blieb es bei einer torlosen Punkteteilung.

Eine chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hoher Intensität und beide Mannschaften zeigten von Anfang an großen Einsatz. Bereits in der 19. Minute hatten die Gäste aus Keutschach/Köttmannsdorf ihre erste große Chance, als Stefan Nikolic alleine auf das Tor der Gastgeber zulief. Der Torhüter von Maria Rain konnte jedoch spektakulär parieren und den Schuss abwehren. Kurz darauf versuchte Marco Mischkounig von den Gästen einen Weitschuss, der jedoch an der linken Stange vorbeiging.

Maria Rain antwortete in der 32. Minute mit einem flachen Weitschuss durch Danijel Jovic, der knapp rechts am Tor vorbeiging. Auch die Gäste blieben gefährlich, als Marco Mischkounig in der 29. Minute von der linken Seite schoss, aber weit rechts am Tor vorbeizielte.

In der 40. Minute testete Shadi Khalil von Maria Rain den Torhüter der Gäste, aber auch dieser Schuss stellte kein großes Problem dar. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Marco Mischkounig in der 45. Minute, als sein Weitschuss an die linke Stange knallte und ins Torout ging. Somit endete die erste Halbzeit ohne Tore, obwohl beide Teams sich zahlreiche Chancen erarbeiteten.

Auch die zweite Halbzeit bringt keinen Treffer

In der zweiten Hälfte setzte sich das Bild fort. Die Gäste hatten in der 47. Minute eine riesige Möglichkeit, als ein Heber über den Torwart der Gastgeber hinwegflog, doch Marcel Salzmann von Maria Rain rettete im letzten Moment auf der Linie. Ein weiteres Mal kamen die Gäste zu einer Topchance, als sie in der 65. Minute nach einem Eckball knapp über das Tor köpfelten.

Maria Rain ließ sich nicht lumpen und hatte in der 76. Minute die Gelegenheit zur Führung, der Schuss jedoch nur die Querlatte traf. Die Gäste hatten in der 79. Minute erneut Pech, als sie über das Tor schossen.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal hektisch. In der 82. Minute setzte Alexander Juch von Maria Rain einen Schuss ins Außennetz. Kurz vor Schluss, in der 88. Minute, hatte Elias Joel Tuppinger noch eine Chance mit einem flachen Schuss von der rechten Seite, doch der Torhüter der Gastgeber war zur Stelle.

Die Nachspielzeit brachte keine weiteren Höhepunkte, und so endete das Spiel mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz vieler Tormöglichkeiten auf beiden Seiten wollte an diesem Tag kein Ball über die Linie.

Der SV Maria Rain und die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b bleiben somit im Mittelfeld der Tabelle der 2. Klasse D. Beide Mannschaften werden in den kommenden Spielen versuchen, ihre Chancen besser zu nutzen und wichtige Punkte zu sammeln.

