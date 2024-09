ASC St. Paul feiert beeindruckenden 8:0-Sieg gegen FC Frantschach

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 08:18

In der 5. Runde der 2. Klasse D trafen der ASC St. Paul und der FC Frantschach aufeinander. Die Gastgeber zeigten eine dominante Vorstellung und ließen dem FC Frantschach keine Chance, was sich im Endergebnis von 8:0 widerspiegelt. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Medin Mehmedovic und Nejc Pecnik, die zusammen fünf Tore erzielten und das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussten.

ASC St. Paul legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit hoher Intensität und ASC St. Paul setzte früh ein Zeichen. Bereits in der 12. Minute brachte Medin Mehmedovic die Gastgeber nach einer hervorragenden Vorlage von Daniel Pizir mit 1:0 in Führung. Die Führung gab St. Paul weiteren Auftrieb, und nur vier Minuten später erhöhte Nejc Pecnik auf 2:0, nachdem er den Ball gut herausgespielt hatte.

In der ersten Halbzeit dominierte St. Paul das Spielgeschehen und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen. Nach einem Aluminiumtreffer von Nejc Pecnik in der 17. Minute, blieb das Team weiter offensiv. Kurz vor der Halbzeitpause folgte ein Abseitstor für St. Paul in der 39. Minute, das jedoch nicht zählte. Die Halbzeitanalyse zeigte deutlich, dass ASC St. Paul das Spiel dominierte, auch wenn das Ergebnis mit 2:0 nicht ihre komplette Überlegenheit widerspiegelte.

St. Paul demontiert Frantschach in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem starken ASC St. Paul. Bereits in der 49. Minute erhöhte Medin Mehmedovic per Freistoß auf 3:0. Die Dominanz setzte sich fort, als Aljosa Gluhovic in der 60. Minute zum 4:0 traf.

Medin Mehmedovic setzte seinen starken Auftritt fort und erzielte in der 63. Minute sein drittes Tor zum 5:0, erneut hervorragend vorbereitet von Nejc Pecnik. Vier Minuten später war es wieder Mehmedovic, der ein Traumdribbling von Pecnik in den 6:0-Treffer ummünzte.

Doch das Torfestival war noch nicht vorbei. In der 76. Minute machte Pecnik seinen Doppelpack perfekt und schoss das 7:0 für ASC St. Paul. Schließlich setzte Aljosa Gluhovic in der 87. Minute den Schlusspunkt mit seinem zweiten Tor und dem finalen 8:0.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse und ASC St. Paul feierte einen überzeugenden Sieg gegen einen überforderten FC Frantschach. Der Schlusspfiff besiegelte das Ergebnis von 8:0 und bestätigte die beeindruckende Leistung des Heimteams.

Der klare Sieg von ASC St. Paul gegen FC Frantschach zeigt die enorme Qualität und den Ehrgeiz des Teams, das nach der Niederlage in Klagenfurt beim ASK auf Wiedergutmachung aus war. Mit diesem Erfolg hat ASC St. Paul nicht nur Selbstvertrauen getankt.

2. Klasse D: St. Paul : Frantschach - 8:0 (2:0)

87 Aljosa Gluhovic 8:0

76 Nejc Pecnik 7:0

72 Medin Mehmedovic 6:0

63 Medin Mehmedovic 5:0

60 Aljosa Gluhovic 4:0

49 Medin Mehmedovic 3:0

16 Nejc Pecnik 2:0

12 Medin Mehmedovic 1:0

