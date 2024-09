SV Maria Rain dominiert Eberndorfer AC mit 6:1

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 08:21

In der 5. Runde der 2. Klasse D setzte sich der SV Maria Rain deutlich mit 6:1 gegen den Eberndorfer AC durch. Vor heimischem Publikum zeigte Maria Rain eine beeindruckende Leistung, die durch eine Serie von frühen Toren untermauert wurde. Eberndorfer AC konnte zwar einen Ehrentreffer erzielen, war jedoch insgesamt chancenlos gegen die starken Gastgeber.

Frühe Führung und Dominanz von Maria Rain

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass der SV Maria Rain die Kontrolle über das Spiel übernehmen würde. In der 12. Minute eröffnete Krunoslav-Stipe Soldo das Torfestival mit einem flachen Schuss ins lange Eck. Nur sieben Minuten später legte Franci Kocijan nach und traf aus kurzer Distanz zum 2:0.

Der Gastgeber setzte die Gäste weiterhin unter Druck und erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Eine besonders gute Möglichkeit hatte Krunoslav-Stipe Soldo in der 13. Minute, als sein Schuss knapp am Tor vorbeiging. In der 32. Minute baute Hasan Kupinic die Führung weiter aus, indem er einen Nachschuss unter die Querlatte setzte. Mit diesem komfortablen 3:0 ging es in die Halbzeitpause.

Weitere Tore und Ehrentreffer der Gäste

Nach der Pause machte Maria Rain genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 52. Minute erzielte erneut Hasan Kupinic mit einem Weitschuss ins rechte Kreuzeck das 4:0. Nur eine Minute später erhöhte Blaz Mohar mit einem flachen Schuss ins Kreuzeck auf 5:0.

Der Eberndorfer AC konnte in der 67. Minute durch Fabian Kaspar per Elfmeter zum 5:1 verkürzen, doch das war nur ein kleiner Trost für die Gäste. In der Schlussphase des Spiels war es erneut Hasan Kupinic, der in der 88. Minute per Elfmeter den 6:1-Endstand für den SV Maria Rain besiegelte.

Trotz einer Vielzahl an Chancen und mehreren Freistößen und Eckbällen, konnte Maria Rain keine weiteren Tore erzielen. Der Eberndorfer AC hatte ebenfalls einige Gelegenheiten, doch Schüsse gingen entweder weit am Tor vorbei oder wurden vom Tormann der Gastgeber gehalten.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von weiteren Chancen für Maria Rain, doch die Tore blieben aus. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 6:1-Sieg für den SV Maria Rain.

Dieser Sieg festigt die Position des SV Maria Rain in der Tabelle, während der Eberndorfer AC weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten muss.

2. Klasse D: Maria Rain : Eberndorf - 6:1 (3:0)

88 Hasan Kupinic 6:1

67 Fabian Kaspar 5:1

53 Blaz Mohar 5:0

52 Hasan Kupinic 4:0

32 Hasan Kupinic 3:0

19 Franci Kocijan 2:0

12 Krunoslav-Stipe Soldo 1:0

Details

