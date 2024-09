SV Viktring triumphiert in Torfestival gegen ASK/HSV Klagenfurt

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 08:25

Der SV Viktoria Viktring setzte sich in einer torreichen Partie der 2. Klasse D mit einem 6:3-Sieg gegen die SG ASK/HSV Klagenfurt durch. In einem Spiel, das von zahlreichen Treffern geprägt war, zeigte sich die Offensive der Gastgeber von ihrer besten Seite. Trotz eines mutigen Auftritts der Gäste konnte die SG ASK/HSV Klagenfurt dem Angriffswirbel von Viktring nur phasenweise etwas entgegensetzen.

Blitzstart für Viktring

Schon früh in der Begegnung setzte der SV Viktoria Viktring ein Zeichen. Bereits in der 8. Minute erzielte Jonas Christoph Draxl das 1:0 für die Hausherren, nachdem er eine präzise Hereingabe sicher verwerten konnte. Die frühe Führung gab Viktring den nötigen Rückenwind und dominierte fortan das Geschehen.

Doch die Gäste aus Klagenfurt ließen sich nicht beeindrucken und kamen in der 24. Minute durch Anze Klemenc zum Ausgleich. Ein schneller Konter führte zum 1:1, als Klemenc den Ball eiskalt im Tor unterbrachte. Dieser Treffer belebte die Partie zusätzlich, da nun beide Teams den Weg nach vorne suchten.

In der 38. Minute war es Jure Krnjic, der die Gastgeber erneut in Führung brachte. Mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze stellte er auf 2:1. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Pascal Pressegger auf 3:1 und verschaffte seinem Team damit eine komfortable Halbzeitführung.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb der SV Viktoria Viktring am Drücker. In der 50. Minute unterlief Fabian Kastner von der SG ASK/HSV Klagenfurt ein unglückliches Eigentor, das den Spielstand auf 4:1 erhöhte. Wenige Minuten später legte Pascal Pressegger nach und erzielte in der 53. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 5:1.

Die Gäste kämpften tapfer weiter und wurden in der 57. Minute durch Val Zaletel Cernos belohnt, der den Anschlusstreffer zum 5:2 erzielte. Doch der SV Viktoria Viktring zeigte sich an diesem Tag unaufhaltsam. In der 62. Minute schnürte Pascal Pressegger seinen Hattrick und stellte mit einem sehenswerten Treffer den 6:2-Spielstand her.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Zeyad Ali, der in der 78. Minute den dritten Treffer für die SG ASK/HSV Klagenfurt erzielte. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es beim 6:3-Endstand zugunsten der Hausherren, die damit einen wichtigen Sieg feiern konnten.

Das Spiel endete und der SV Viktoria Viktring konnte sich über drei verdiente Punkte freuen. Die Zuschauer erlebten ein abwechslungsreiches Spiel mit zahlreichen Toren und spannenden Momenten, das vor allem von der starken Offensive der Heimmannschaft geprägt war.

2. Klasse D: Viktring : ASK / HSV Klagenfurt - 6:3 (3:1)

78 Zeyad Ali 6:3

62 Pascal Pressegger 6:2

57 Val Zaletel Cernos 5:2

53 Pascal Pressegger 5:1

50 Eigentor durch Fabian Kastner 4:1

46 Pascal Pressegger 3:1

38 Jure Krnjic 2:1

24 Anze Klemenc 1:1

8 Jonas Christoph Draxl 1:0

