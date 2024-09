St. Margarethen triumphiert in Klagenfurt: 2:0-Sieg gegen ASK / HSV Klagenfurt

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 10:16

In der 6. Runde der 2. Klasse D setzte sich ASV St. Margarethen/Lav. mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen ASK / HSV Klagenfurt durch. Der klare Erfolg der Gäste war das Resultat einer überlegenen Spielweise, bei der vor allem Herbert Matthias Theuermann mit seinen beiden Toren herausstach. Trotz einiger Chancen konnte das Heimteam den Gästen nicht viel entgegensetzen.

Frühe Führung durch Theuermann

Von Beginn an machte St. Margarethen Druck und setzte die Defensive von ASK / HSV Klagenfurt stark unter Druck. Bereits in der 13. Minute fand der ASV das erste Mal das Tor. Herbert Matthias Theuermann nutzte eine der frühen Chancen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Klagenfurt hatte in der ersten Halbzeit große Mühe, ins Spiel zu finden, während die Gäste weiterhin dominant auftraten.

Die Abwehrreihe von St. Margarethen zeigte sich ebenfalls von ihrer besten Seite und ließ kaum nennenswerte Torchancen der Heimelf zu. Ein Freistoß von ASK in der 41. Minute ging weit über das Tor hinaus, und auch ein Getümmel im Strafraum kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte die Gäste nicht aus der Ruhe bringen. Der ASV verpasste es allerdings, seine vielen Chancen in weitere Tore umzuwandeln, weshalb es zur Pause nur 1:0 stand.

Überlegenheit in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. St. Margarethen blieb am Drücker und erspielte sich eine Chance nach der anderen. In der 50. Minute hatte der ASV erneut eine Topchance, und auch in den Minuten danach blieb das Team stets gefährlich vor dem Tor der Gastgeber. ASK / HSV Klagenfurt schaffte es nur selten, vor das Tor der Gäste zu kommen, und vergab in der 54. Minute eine ihrer wenigen Möglichkeiten kläglich.

Die Dominanz der Gäste setzte sich fort, und sie konnten sich mehrere vielversprechende Chancen erarbeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Erst in der 74. Minute konnte Herbert Matthias Theuermann erneut zuschlagen und das 2:0 für St. Margarethen erzielen. Damit war die Partie praktisch entschieden, und die Gäste spielten die verbleibende Zeit souverän herunter.

In der Schlussphase hatte St. Margarethen weiterhin das Spielgeschehen unter Kontrolle und ließ ASK / HSV Klagenfurt keine Möglichkeit mehr, ins Spiel zurückzukehren. Die Nachspielzeit änderte nichts mehr am klaren Ausgang der Partie. Mit dem Schlusspfiff stand ein hochverdienter 2:0-Sieg für ASV St. Margarethen/Lav. fest.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass St. Margarethen über die gesamte Spieldauer hinweg die deutlich bessere Mannschaft war. Vor allem Herbert Matthias Theuermann mit seinen zwei Treffern sowie eine starke Defensivleistung trugen maßgeblich zum Erfolg der Gäste bei. Für ASK / HSV Klagenfurt wird es nach dieser Niederlage wichtig sein, sich in den kommenden Spielen wieder zu steigern und vor heimischem Publikum eine bessere Leistung zu zeigen.

2. Klasse D: ASK / HSV Klagenfurt : St. Margarethen - 0:2 (0:1)

74 Herbert Matthias Theuermann 0:2

13 Herbert Matthias Theuermann 0:1

