SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b feiert dominanten 7:0-Sieg gegen ATSV Wolfsberg Future Team

Spielberichte

Details Montag, 09. September 2024 08:17

Die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b zeigte eine beeindruckende Leistung und bezwang das ATSV Wolfsberg Future Team mit 7:0. Das Spiel der 6. Runde in der 2. Klasse D war von Beginn an eine einseitige Angelegenheit, wobei die Gastgeber in beiden Halbzeiten klare Dominanz zeigten. Besonders Stefan Nikolic war mit insgesamt vier Toren der herausragende Spieler des Abends.

Frühe Führung und Dominanz der Gastgeber

Bereits in der fünften Spielminute gingen die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b in Führung. Stefan Nikolic war der Torschütze und brachte sein Team früh auf die Siegerstraße. Nur zwei Minuten später erhöhte Nico Khom auf 2:0 und untermauerte die Offensivstärke der Hausherren. Das frühe 3:0 durch Nikolic in der 13. Minute ließ keinen Zweifel an der Überlegenheit der Heimmannschaft aufkommen.

Das ATSV Wolfsberg Future Team hatte in der ersten Halbzeit kaum Gelegenheiten, um dem Druck der Gastgeber standzuhalten. In der 43. Minute erzielte Derek Joost De Jesus das 4:0 und sorgte damit schon vor der Pause für eine deutliche Führung. Die erste Halbzeit endete mit einer komfortablen 4:0-Führung für die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b.

Fortsetzung der Torflut in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause ließ die Mannschaft von SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b nicht nach. In der 52. Minute war es erneut Stefan Nikolic, der das 5:0 markierte und damit seinen dritten Treffer des Abends erzielte. Das ATSV Wolfsberg Future Team fand weiterhin keine Mittel, um den Angriffswellen der Gastgeber zu begegnen.

In der 70. Minute setzte Stefan Nikolic noch einen drauf und machte mit seinem vierten Tor das halbe Dutzend voll. Das 6:0 war ein weiterer Beleg für die überragende Leistung der SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b an diesem Tag. Den Schlusspunkt setzte Nicholas Lehmann in der 90. Minute mit dem 7:0.

Der Schlusspfiff besiegelte einen beeindruckenden 7:0-Erfolg der SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b. Das ATSV Wolfsberg Future Team musste sich an diesem Tag klar geschlagen geben und konnte dem druckvollen Spiel der Gastgeber nichts entgegensetzen. Die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b präsentierte sich als starkes Team und sicherte sich damit wichtige Punkte in der 2. Klasse D.

2. Klasse D: Star Kids Keutschach/Köttmannsdorf 1b : Wolfsberg Future Team - 7:0 (4:0)

92 Nicholas Lehmann 7:0

70 Stefan Nikolic 6:0

52 Stefan Nikolic 5:0

43 Derek Joost De Jesus 4:0

13 Stefan Nikolic 3:0

7 Nico Khom 2:0

5 Stefan Nikolic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.