ATSV Wolfsberg Future Team dominiert SV Reichenfels mit 6:1

Spielberichte

Details Montag, 16. September 2024 08:08

In der 7. Runde der 2. Klasse D traf der SV Reichenfels auf das ATSV Wolfsberg Future Team. Die Gäste zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und gewannen das Spiel mit einem deutlichen 6:1. Während die Heim-Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten hatte, fanden die Gäste immer wieder Wege, die Abwehr von SV Reichenfels zu überwinden. Das Endergebnis spiegelte die Dominanz des ATSV Wolfsberg Future Teams wider, das sich mit fünf verschiedenen Torschützen auszeichnen konnte.

Frühe Führung durch ein Eigentor

Bereits in der vierten Spielminute geriet der SV Reichenfels unglücklich in Rückstand. Ein Eigentor von Sebastian Pirker brachte das ATSV Wolfsberg Future Team mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Missgeschick schien die Heimmannschaft aus dem Konzept zu bringen, während die Gäste ihre Chancen konsequent nutzten.

In der 32. Minute erhöhte Jan Gfrerer mit einem präzisen Schuss auf 2:0 für die Gäste. Nur drei Minuten später war es erneut Gfrerer, der seine starke Leistung mit einem weiteren Tor krönte und den Spielstand auf 3:0 stellte. Der SV Reichenfels fand keine Antwort auf die Angriffe des ATSV Wolfsberg Future Teams und musste kurz vor der Halbzeit noch einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Maximilian Sorger sorgte in der 41. Minute für das 4:0, was die Überlegenheit der Gäste weiter untermauerte.

Reichenfels kämpft, aber Wolfsberg bleibt dominant

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild. Der SV Reichenfels versuchte, ins Spiel zurückzufinden, doch die Gäste ließen ihnen kaum Raum. In der 67. Minute erhöhte Raphael Dennis Radl auf 5:0 für das ATSV Wolfsberg Future Team. Die Gäste spielten weiterhin offensiv und drängten auf weitere Treffer.

Doch auch der SV Reichenfels konnte noch einen Ehrentreffer verbuchen. In der 72. Minute erzielte Marco Philipp Sturm das 1:5, was für kurze Erleichterung bei den heimischen Fans sorgte. Dennoch änderte dieser Treffer nichts am dominanten Spiel der Gäste, die weiterhin Druck machten.

In den letzten Minuten des Spiels zeigte sich erneut die Klasse des ATSV Wolfsberg Future Teams. In der 90. Minute stellte Cemal Ay den Endstand von 6:1 her und besiegelte somit den deutlichen Sieg der Gäste.

Mit diesem Sieg konnte das ATSV Wolfsberg Future Team seine Position in der Tabelle weiter festigen, während der SV Reichenfels nach dieser Niederlage dringend nach Wegen suchen muss, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren. Insgesamt bot das Spiel eine klare Demonstration der Stärke und Effizienz der Gastmannschaft, die über die gesamte Spielzeit hinweg dominierte.

2. Klasse D: Reichenfels : Wolfsberg Future Team - 1:6 (0:4)

91 Cemal Ay 1:6

72 Marco Philipp Sturm 1:5

67 Raphael Dennis Radl 0:5

41 Maximilian Sorger 0:4

35 Jan Gfrerer 0:3

32 Jan Gfrerer 0:2

4 Eigentor durch Sebastian Pirker 0:1

