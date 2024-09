SV Maria Rojach triumphiert mit 4:0 gegen Eberndorfer AC

Spielberichte

Details Montag, 16. September 2024 08:10

In der siebten Runde der 2. Klasse D setzte sich der SV Maria Rojach klar gegen den Eberndorfer AC mit 4:0 durch. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Anfang an und ließen ihren Gegnern kaum Chancen. Schon zur Halbzeit stand es 2:0 für SV Maria Rojach, die ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter ausbauten und einen überzeugenden Sieg einfuhren.

Blitzstart für SV Maria Rojach

Die Partie begann mit einem frühen Tor für den SV Maria Rojach. In der 6. Minute brachte Martin Mayerhofer sein Team mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab den Gastgebern Selbstvertrauen und sie blieben weiter offensiv. Nur 24 Minuten später gelang es Armin Kahvedzic, den Vorsprung auf 2:0 zu erhöhen. Der Treffer resultierte aus einem klugen Passspiel, das die Abwehr des Eberndorfer AC aushebelte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam der Eberndorfer AC kaum zu nennenswerten Chancen. SV Maria Rojach zeigte sich defensiv stabil und ließ keine ernsthaften Angriffe zu. Ein guter Freistoß des Eberndorfer AC wurde jedoch vom Torhüter Radl sicher gehalten. Somit ging es mit einer verdienten 2:0-Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Rojach baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem dominanten SV Maria Rojach. Bereits in der 51. Minute erhöhte Manuel Pflegpeter nach einem kraftvollen Schuss von der Fünfmeter-Ecke auf 3:0. Der Ball prallte von der Innenlatte ins Tor und ließ dem Torhüter des Eberndorfer AC keine Chance. Kurz darauf, in der 60. Minute, machte Armin Kahvedzic seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den Endstand von 4:0 her. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und lupfte den Ball geschickt über den Torwart.

Trotz der komfortablen Führung blieb SV Maria Rojach weiter am Drücker. In der 68. Minute vergaben sie jedoch mehrere klare Chancen, um das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben.

Auch in der Schlussphase ließen die Gastgeber nicht nach. In der 81. Minute setzte Maria Rojach einen Kopfball aus kürzester Distanz über das Tor. Weitere Versuche, das Ergebnis auszubauen, blieben jedoch erfolglos. Der Eberndorfer AC konnte sich kaum mehr befreien und verzeichnete nur sporadisch Entlastungsangriffe.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein souveräner 4:0-Sieg für SV Maria Rojach zu Buche. Der Sieg war hochverdient und zeigte die klare Überlegenheit der Gastgeber in diesem Spiel. Mit diesem Erfolg festigte der SV Maria Rojach seine Position in der Tabelle und sammelte wichtige Punkte für den weiteren Saisonverlauf.

2. Klasse D: Maria Rojach : Eberndorf - 4:0 (2:0)

60 Armin Kahvedzic 4:0

51 Manuel Pflegpeter 3:0

30 Armin Kahvedzic 2:0

6 Martin Mayerhofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.