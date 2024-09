SC Ebental triumphiert mit 4:0 gegen SV Maria Rojach

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 12:29

Im Spiel der 2. Klasse D setzte sich der SC Ebental am Ende klar mit 4:0 gegen den SV Maria Rojach durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Ebental im zweiten Durchgang richtig auf und ließ den Gästen aus dem Lavanttal keine Chance.

Torlose erste Halbzeit

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig ab. Maria Rojach zeigte sich in den ersten 20 Minuten als spielbestimmend, konnte jedoch keinen Profit daraus schlagen. Bereits in der 11. Minute hatten die Gäste ihre erste große Chance nach einem Eckball, doch Ebenthals Torhüter war zur Stelle und verhinderte den Rückstand. Kurz darauf folgten weitere gefährliche Abschlüsse der Gäste, doch auch diese fanden nicht den Weg ins Netz.

Die Gastgeber hatten ihre erste Chance in der 8. Minute, als ein Ball in den Lauf des Stürmers gespielt wurde, jedoch vom Rojacher Torwart entschärft wurde. In den folgenden Minuten neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, und es gab nur wenige nennenswerte Aktionen. Ein akrobatischer Fallrückzieher der Gäste in der 22. Minute stellte ebenfalls kein Problem für den Ebenthaler Schlussmann dar. Somit ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. In der 50. Minute brachte Fabian Rene Thaller den SC Ebental mit 1:0 in Führung. Er nutzte eine Gelegenheit aus kurzer Distanz und schob den Ball durch die Beine des gegnerischen Torhüters ins Netz. Nur vier Minuten später konnte Phillip Strutzmann auf 2:0 erhöhen, nachdem der Rojacher Torwart einen Freistoß nicht festhalten konnte und Strutzmann zur Stelle war, um den Ball einzuschieben.

Die Gäste versuchten zu antworten und hatten in der 59. Minute eine große Chance, als man alleine vor dem Tor auftauchte, aber kläglich vergab. Kurz darauf, in der 61. Minute, sorgte Marvin Pickardt für die Vorentscheidung. Sein Tor zum 3:0 resultierte aus einem kraftvollen Abschluss.

Maria Rojach versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu wehren, doch die Bemühungen blieben erfolglos. Ein letzter Höhepunkt folgte in der 81. Minute, als Christopher Korhammer mit einem Tor zum 4:0 den Schlusspunkt setzte. Die restlichen Minuten verliefen ohne weitere Höhepunkte, und der Schlusspfiff besiegelte den deutlichen Sieg des SC Ebental.

Insgesamt zeigte der SC Ebental eine beeindruckende Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, und dominierte das Spiel. SV Maria Rojach konnte seine anfängliche Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen und musste sich letztlich klar geschlagen geben.

2. Klasse D: Ebental : Maria Rojach - 4:0 (0:0)

81 Christopher Korhammer 4:0

61 Marvin Pickardt 3:0

54 Phillip Strutzmann 2:0

50 Fabian Rene Thaller 1:0

