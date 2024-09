ASK / HSV Klagenfurt dominiert Eberndorfer AC mit 5:0

Spielberichte

Dienstag, 24. September 2024

In einem klaren Match in der 2. Klasse D setzte sich der ASK / HSV Klagenfurt souverän mit 5:0 gegen den Eberndorfer AC durch. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und ließen dem Gastgeber kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit war die Partie mit einem Stand von 0:3 quasi entschieden. Die zweite Halbzeit diente den Klagenfurtern lediglich dazu, ihre Führung weiter auszubauen und den klaren Sieg sicherzustellen.

Frühe Führung durch Eloyan

Das Spiel begann mit einer dynamischen Aktion, als der ASK / HSV Klagenfurt in der 10. Minute durch Edmond Eloyan mit 1:0 in Führung ging. Dieser Treffer kam überraschend und setzte den Eberndorfer AC früh unter Druck. Nur sechs Minuten später kam es zu einer unglücklichen Situation für die Gastgeber. Der Torhüter von ASK / HSV Klagenfurt stürmte aus seinem Kasten und foult dabei einen Eberndorfer Spieler, was zu einem Freistoß führte, der jedoch ungenutzt blieb.

Die Partie nahm weiter Fahrt auf und in der 22. Minute musste das Spiel aufgrund einer Verletzungspause unterbrochen werden. Trotz dieser kurzen Unterbrechung gelang es Daniel Canzi in der 26. Minute, auf 2:0 für die Gäste zu erhöhen. Kurz darauf, in der 31. Minute, wurde der Vorsprung durch ein unglückliches Eigentor von Marcel Martin Lesjak auf 3:0 ausgebaut.

Eine weitere Unterbrechung folgte in der 39. Minute, als die Rettung auf den Platz kam, um den verletzten Spieler von Eberndorf zu behandeln. Dieser Vorfall sorgte für eine hitzige Diskussion, ob das Spiel fortgesetzt werden soll. Schließlich wurde die Partie weitergeführt, und die Spieler wurden in der 45. Minute in die Halbzeitpause geschickt.

ASK / HSV Klagenfurt setzt klare Zeichen

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, erhöhte Val Zaletel Cernos in der 47. Minute auf 4:0. Eberndorf zeigte in der Folge wenig Gegenwehr und kam nur zu wenigen Torchancen, darunter ein zentraler Distanzschuss von Bera in der 72. Minute, der jedoch problemlos vom Torhüter gehalten wurde.

Edmond Eloyan nutzte einen Abpraller nach einem Lattenkracher von Val Zaletel Cernos und staubte in der 50. Minute gekonnt zum 5:0 ab. Dies war zugleich der Schlusspunkt einer dominanten Vorstellung der Gäste.

Die Partie endete mit einem klaren 5:0-Sieg für den ASK / HSV Klagenfurt.

2. Klasse D: Eberndorf : ASK / HSV Klagenfurt - 0:5 (0:3)

50 Edmond Eloyan 0:5

47 Val Zaletel Cernos 0:4

31 Eigentor durch Marcel Martin Lesjak 0:3

26 Daniel Canzi 0:2

10 Edmond Eloyan 0:1

