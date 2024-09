SV Maria Rain dominiert SV Reichenfels mit 6:1

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 12:45

In der Begegnung der 8. Runde in der 2. Klasse D konnte sich der SV Maria Rain gegen den SV Reichenfels deutlich mit 6:1 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für ihren beeindruckenden Sieg und ließen den Gästen keine Chance. Besonders auffällig war Andreas Schloif, der gleich viermal ins Schwarze traf und so maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

Blitzstart für Maria Rain

Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass die Hausherren fest entschlossen waren, die Partie zu dominieren. In der 5. Minute konnte Izudin Mujic Maria Rain früh in Führung bringen. Dieser schnelle Treffer setzte den Ton für den restlichen Verlauf des Spiels.

Der SV Reichenfels fand kaum Mittel, um dem Druck der Gastgeber standzuhalten. In der 29. Minute schlug Andreas Schloif zum ersten Mal zu und erhöhte auf 2:0 für Maria Rain. Der Treffer schien die Moral der Gäste weiter zu schwächen, denn nur elf Minuten später war es erneut Schloif, der den Ball im Netz unterbrachte und für einen komfortablen 3:0-Vorsprung zur Halbzeit sorgte.

Fortsetzung der Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Maria Rain blieb die spielbestimmende Mannschaft und ließ keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. In der 71. Minute machte Andreas Schloif seinen Hattrick perfekt und markierte das 4:0. Die Abwehr von Reichenfels war erneut machtlos gegen den starken Stürmer.

Doch der Torhunger der Gastgeber war noch nicht gestillt. Hasan Kupinic trug sich in der 80. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0. Dieses Tor besiegelte endgültig das Schicksal des SV Reichenfels, die sich an diesem Tag einfach nicht gegen die Übermacht der Maria Rainer behaupten konnten.

Die Gäste konnten sich jedoch mit einem Ehrentreffer zumindest etwas trösten. In der 87. Minute erzielte Simon Liebmann den 5:1-Anschlusstreffer für den SV Reichenfels. Doch auch dieser Treffer änderte nichts mehr an der klaren Überlegenheit von Maria Rain.

In der Schlussminute setzte Andreas Schloif den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung. Mit seinem vierten Treffer des Tages stellte er den Endstand von 6:1 her und krönte damit seine herausragende Vorstellung.

Mit diesem überzeugenden Sieg untermauerte der SV Maria Rain seine Ambitionen in der 2. Klasse D und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der SV Reichenfels hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder Fuß zu fassen.

2. Klasse D: Maria Rain : Reichenfels - 6:1 (3:0)

91 Andreas Schloif 6:1

87 Simon Liebmann 5:1

80 Hasan Kupinic 5:0

71 Andreas Schloif 4:0

40 Andreas Schloif 3:0

29 Andreas Schloif 2:0

5 Izudin Mujic 1:0



