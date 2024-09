Torfestival bei SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b: FC Frantschach chancenlos

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 12:47

Die Begegnung zwischen SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b und dem FC Frantschach endete mit einem beeindruckenden 10:0-Sieg für die Gastgeber. Bereits zur Halbzeit führten die Star Kids mit 5:0, ehe sie in der zweiten Hälfte das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Der FC Frantschach fand keine Antwort auf die Dominanz der Heimmannschaft, die mit einem Torfeuerwerk ihre Überlegenheit unterstrich.

Frühe Führung und klare Halbzeitführung

Bereits in der sechsten Minute eröffneten die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b den Torreigen. Marco Modritsch brachte seine Mannschaft früh mit 1:0 in Führung. Nur 14 Minuten später, in der 20. Minute, erhöhte erneut Modritsch auf 2:0. Die Gastgeber ließen den FC Frantschach kaum zur Entfaltung kommen und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Aner Mandzic traf in der 22. Minute zum 3:0 und nur zehn Minuten später, in der 32. Minute, stellte Stefan Nikolic auf 4:0.

Das Team von SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b ließ nicht nach und erzielte in der 39. Minute das 5:0 durch Simon Moder. Mit diesem klaren Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause. Der FC Frantschach hatte bis dahin keine Mittel gefunden, um die starke Offensive der Gastgeber zu stoppen.

Fortgesetzte Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert. Die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b dominierte das Spielgeschehen und erzielte ein Tor nach dem anderen. In der 60. Minute traf Aner Mandzic zum zweiten Mal an diesem Tag und markierte das 6:0. Nur vier Minuten später, in der 64. Minute, erhöhte Stefan Nikolic mit seinem zweiten Treffer auf 7:0.

Das Heimteam zeigte sich weiterhin torhungrig. In der 70. Minute gelang Marco Modritsch ein weiterer Treffer, der das Ergebnis auf 8:0 schraubte. Marco Mischkounig trug sich in der 80. Minute ebenfalls in die Torschützenliste ein und erzielte das 9:0. Den Schlusspunkt setzte Leo Ibrahimovic in der 90. Minute mit dem zehnten Treffer für die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b. Kurz darauf endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem sensationellen 10:0.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg festigen die SG Star Kids Keutschach/ASKÖ Köttmannsdorf 1b ihre Position in der Liga und setzen ein deutliches Zeichen. Der FC Frantschach hingegen muss dieses Spiel schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Klasse D: Star Kids Keutschach/Köttmannsdorf 1b : Frantschach - 10:0 (5:0)

90 Leo Ibrahimovic 10:0

80 Marco Mischkounig 9:0

70 Marco Modritsch 8:0

64 Stefan Nikolic 7:0

60 Aner Mandzic 6:0

39 Simon Moder 5:0

32 Stefan Nikolic 4:0

22 Aner Mandzic 3:0

20 Marco Modritsch 2:0

6 Marco Modritsch 1:0

