SV Maria Rojach triumphiert über SG ASK / HSV Klagenfurt mit 6:2

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 07:55

In einem torreichen Spiel der 2. Klasse D setzte sich der SV Maria Rojach eindrucksvoll mit 6:2 gegen SG ASK / HSV Klagenfurt durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für ihren Sieg, als sie mit einer 4:1 Führung in die Pause gingen. Auch in der zweiten Hälfte ließen sie nicht locker und fügten zwei weitere Treffer hinzu.

Blitzstart von SV Maria Rojach

Die Partie zwischen dem SV Maria Rojach und der SG ASK / HSV Klagenfurt begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 2. Minute eröffnete Martin Mayerhofer den Torreigen und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später legte Armin Kahvedzic nach und erhöhte auf 2:0. Damit nicht genug, zeigte sich Kahvedzic erneut treffsicher und erzielte in der 6. Minute das 3:0 für den SV Maria Rojach.

Mit diesem Dreifachpack innerhalb der ersten sechs Minuten stellte man die Weichen früh auf Sieg für die Heimmannschaft. Der Blitzstart der Gastgeber war beeindruckend und zeigte die Entschlossenheit des SV Maria Rojach.

Doch die Gäste zeigten ebenfalls Moral und konnten in der 8. Minute durch Edmond Eloyan auf 3:1 verkürzen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für SG ASK / HSV Klagenfurt, der jedoch nur kurz währte. In der 23. Minute stellte Kahvedzic den alten Abstand wieder her und erzielte mit seinem drittem Treffer das 4:1 für die Heimmannschaft. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Überlegenheit auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte SG ASK / HSV Klagenfurt erneut Kampfgeist. In der 56. Minute konnte Edmond Eloyan mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 verkürzen. Ein erneutes Aufbäumen der Gäste, die jedoch auch in dieser Phase des Spiels nicht an die starke Leistung der Gastgeber herankamen.

Der SV Maria Rojach ließ sich von diesem Gegentreffer nicht aus der Ruhe bringen und setzte sein druckvolles Spiel fort. In der 83. Minute war es dann Martin Mayerhofer, der mit seinem zweiten Tor des Tages das 5:2 markierte und damit endgültig für klare Verhältnisse sorgte. Kurz vor dem Ende der Partie setzte Armin Kahvedzic dann noch einen drauf und stellte mit seinem viertem Treffer in der 89. Minute den 6:2 Endstand her.

Mit diesem souveränen Heimsieg unterstrich der SV Maria Rojach seine Ambitionen in der 2. Klasse D und konnte sich verdient über drei Punkte freuen. Die Gäste aus Klagenfurt hingegen mussten trotz ihrer Bemühungen eine deutliche Niederlage hinnehmen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Klasse D: Maria Rojach : ASK / HSV Klagenfurt - 6:2 (4:1)

89 Armin Kahvedzic 6:2

83 Martin Mayerhofer 5:2

56 Edmond Eloyan 4:2

23 Armin Kahvedzic 4:1

8 Edmond Eloyan 3:1

6 Armin Kahvedzic 3:0

4 Armin Kahvedzic 2:0

2 Martin Mayerhofer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.