SV Viktoria Viktring triumphiert über SV Reichenfels mit 7:0

Details Montag, 07. Oktober 2024 09:44

In einem torreichen Spiel der 2. Klasse D setzte sich SV Viktoria Viktring mit einem souveränen 7:0 gegen SV Reichenfels durch. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine dominierende Leistung und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Pascal Pressegger glänzte als herausragender Spieler mit einem Viererpack, während weitere Treffer von seinen Teamkollegen die Überlegenheit von Viktring unterstrichen. Trotz kämpferischer Anstrengungen konnte SV Reichenfels dem Druck nicht standhalten und beendete das Spiel mit einem Spieler weniger.

Frühe Führung und Hattrick von Pressegger

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. Bereits in der fünften Minute gelang Pascal Pressegger der Führungstreffer für SV Viktoria Viktring. Mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz ließ er dem Torhüter von Reichenfels keine Chance und markierte das 1:0. Diese frühe Führung gab den Gastgebern die nötige Sicherheit und sie behielten die Kontrolle über das Spiel.

In der 41. Minute erhöhte Pressegger auf 2:0. Nach einem schön herausgespielten Angriff zeigte er erneut seine Klasse und überwand den Keeper der Gäste. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, machte Pressegger seinen Hattrick perfekt. Ein weiteres Mal war er zur Stelle und traf zum 3:0, was den Halbzeitstand markierte. Die Fans von Viktring bejubelten den komfortablen Vorsprung, während Reichenfels keinen Weg fand, die Dominanz der Gastgeber zu brechen.

Unaufhaltsame Viktringer erhöhen den Druck

Nach der Pause setzte SV Viktoria Viktring ihr Offensivspiel fort. In der 55. Minute trug sich Thomas Raunig in die Torschützenliste ein und baute die Führung auf 4:0 aus. Nur eine Minute später, in der 56. Minute, war es erneut Pascal Pressegger, der mit seinem vierten Tor des Tages auf 5:0 erhöhte. Die Verteidigung von Reichenfels wirkte zunehmend überfordert und fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Viktringer.

In der 77. Minute schlug Luca Bernardo Richard Gassler-Iff zu und machte mit seinem Treffer zum 6:0 das halbe Dutzend voll. Die Gastgeber zeigten weiterhin keine Gnade und blieben bis zum Schluss hungrig nach Toren. In der 85. Minute krönte Sandro Mikula die starke Leistung von Viktring mit dem siebten Tor des Spiels, womit der 7:0-Endstand besiegelt wurde.

Für SV Reichenfels kam es in der 89. Minute noch schlimmer, als Martin Pirker mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit einem Spieler weniger blieb den Gästen kaum noch die Möglichkeit zur Schadensbegrenzung. Die Partie endete schließlich mit einem deutlichen und verdienten Sieg für SV Viktoria Viktring, die damit in der Tabelle weiter Boden gutmachen konnten.

2. Klasse D: Viktring : Reichenfels - 7:0 (3:0)

85 Sandro Mikula 7:0

77 Luca Bernardo Richard Gassler-Iff 6:0

56 Pascal Pressegger 5:0

55 Thomas Raunig 4:0

44 Pascal Pressegger 3:0

41 Pascal Pressegger 2:0

5 Pascal Pressegger 1:0

