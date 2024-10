ASK / HSV Klagenfurt triumphiert mit einem Torfestival gegen FC Frantschach

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 09:47

Der ASK / HSV Klagenfurt feierte einen beeindruckenden 8:0-Sieg gegen den FC Frantschach in der 10. Runde der 2. Klasse D. In einem einseitigen Spiel dominierte die Heimmannschaft von Beginn an und ließ dem Gegner keine Chance. Mit einer bemerkenswerten Offensivleistung gelang es ihnen, acht Tore zu erzielen, während sie gleichzeitig ihre Defensive makellos hielten. Die Torschützen waren Adnan Bajric, Zeineldin Mohamed Abdelmoneim Mohamed Zaki Shahin, Daniel Canzi, Zeyad Ali, Val Zaletel Cernos und Anze Klemenc.

Frühe Dominanz von Klagenfurt

Der ASK / HSV Klagenfurt begann das Spiel mit viel Energie und zeigte schon in den ersten Minuten, dass sie entschlossen waren, die Partie zu kontrollieren. In der 12. Minute setzte Adnan Bajric das erste Ausrufezeichen, als er das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Dies war der Beginn eines wahren Offensivfeuerwerks, das die Heimmannschaft an diesem Nachmittag abbrennen sollte.

Nur 17 Minuten später erhöhte Zeineldin Mohamed Abdelmoneim Mohamed Zaki Shahin auf 2:0. Sein Treffer war ein weiterer Beleg für die Durchschlagskraft des Klagenfurter Angriffs. Kurz darauf, in der 32. Minute, war es Daniel Canzi, der die Führung auf 3:0 ausbaute, was den Halbzeitstand darstellte. Die Gäste aus Frantschach fanden keine Mittel, um gegen die dominanten Klagenfurter zu bestehen, und mussten mit einem ernüchternden Rückstand in die Pause gehen.

Klagenfurt erhöht das Tempo in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einem Tor für den ASK / HSV Klagenfurt. Adnan Bajric machte in der 49. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages das 4:0 perfekt. Die Mannschaft aus Klagenfurt setzte ihren Sturmlauf fort und ließ den Gästen keine Verschnaufpause.

Im weiteren Verlauf des Spiels erzielte Zeyad Ali in der 65. Minute das 5:0, bevor Val Zaletel Cernos nur drei Minuten später das halbe Dutzend vollmachte. Der FC Frantschach wirkte hilflos und konnte dem ständigen Druck der Gastgeber nicht standhalten.

In der 70. Minute schlug erneut Daniel Canzi zu und stellte mit seinem zweiten Tor das 7:0 sicher. Doch der Torhunger der Klagenfurter war damit noch nicht gestillt. Kurz vor Spielende, in der 82. Minute, traf Anze Klemenc zum finalen 8:0 und besiegelte damit einen unvergesslichen Sieg für seine Mannschaft.

Der ASK / HSV Klagenfurt zeigte eine beeindruckende Leistung, die sowohl die Fans als auch die Gegner in Staunen versetzte. Mit diesem klaren Sieg festigten sie ihre Position in der Tabelle und demonstrierten, dass sie ein ernstzunehmender Gegner in der 2. Klasse D sind. Der FC Frantschach hingegen muss sich nach dieser herben Niederlage neu formieren und die kommenden Spiele nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu gelangen.

2. Klasse D: ASK / HSV Klagenfurt : Frantschach - 8:0 (3:0)

82 Anze Klemenc 8:0

70 Daniel Canzi 7:0

68 Val Zaletel Cernos 6:0

65 Zeyad Ali 5:0

49 Adnan Bajric 4:0

32 Daniel Canzi 3:0

29 Zeineldin Mohamed Abdelmoneim Mohamed Zaki Shahin 2:0

12 Adnan Bajric 1:0

