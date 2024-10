Spannung pur: ASC St. Paul und SV Maria Rain trennen sich 2:2

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 10:18

In einem aufregenden Duell der 10. Runde der 2. Klasse D standen sich die beiden Spitzenreiter der Liga, der ASC St. Paul und SV Maria Rain, gegenüber. Vor heimischer Kulisse wollte St. Paul seine Tabellenführung ausbauen, während die Gäste aus Maria Rain nach einem spielfreien Wochenende wieder punkten wollten. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden, nachdem beide Teams Chancen auf den Sieg hatten.

Führungswechsel in der ersten Halbzeit

Der SV Maria Rain erwischte einen hervorragenden Start und ging bereits in der 9. Minute durch Danijel Jovic mit 1:0 in Führung. Ein präzise geschossener Freistoß ließ dem Torhüter der Gastgeber keine Chance. Doch der ASC St. Paul ließ sich davon nicht einschüchtern und antwortete nur wenige Minuten später. In der 34. Minute war es Daniel Pizir, der nach einer Flanke per Kopf zum Ausgleich traf. Die Freude der Heimmannschaft währte jedoch nicht lange. Schon in der 38. Minute brachte Hasan Kupinic die Gäste erneut in Führung, indem er einen Ball unhaltbar ins rechte Kreuzeck zirkelte.

Die erste Halbzeit war geprägt von einem offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Der ASC St. Paul suchte vehement den erneuten Ausgleich, während Maria Rain auf Konter setzte. Trotz mehrerer Gelegenheiten blieb es beim 1:2 zur Halbzeitpause.

Dramatik bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit intensivierten die Gastgeber ihre Bemühungen, das Spiel zu drehen. In der 54. Minute gelang ihnen schließlich der Ausgleich durch Aljosa Gluhovic, der den Ball ins Netz beförderte. Von da an dominierte St. Paul das Geschehen und erarbeitete sich mehrere Chancen, um in Führung zu gehen. Doch sowohl ein Freistoß, der in der 77. Minute über das Tor geschossen wurde, als auch ein gefährlicher Schuss in der 85. Minute, der vom Gästetorwart pariert wurde, blieben ungenutzt.

Maria Rain beschränkte sich in dieser Phase auf das Verteidigen und das Halten des Unentschiedens. Trotz der Offensivbemühungen von St. Paul endete das Spiel letztlich ohne weiteren Treffer. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, doch am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden zu Buche. Diese Punkteteilung lässt die Tabellenspitze weiterhin umkämpft, da beide Teams ihre Ambitionen auf den Meistertitel untermauerten.

2. Klasse D: St. Paul : Maria Rain - 2:2 (1:2)

56 Aljosa Gluhovic 2:2

38 Hasan Kupinic 1:2

34 Daniel Pizir 1:1

9 Danijel Jovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.