U9 und U12: Die Sieger im "Fritz Driessler Futsalcup" wurden ermittelt

Details Mittwoch, 12. Februar 2020 05:00

Am Samstag, den 8. Februar wurden die Sieger im "Fritz-Driessler-KFV-Futsalcups" in den Klassen U9 und U12 ermittelt. Nach packenden Spielen und tollen Leistungen aller teilnehmenden Mannschaften krönten sich die U9 des NWZ Klagenfurt Nord und die U12 des RZ Pellets WAC zu den umjubelten und verdienten Siegern.

Futsal: WAC gewinnt den Unter-12-Bewerb!

Am Samstag, dem 8. Februar 2020 wurde in der Ballspielhalle Wolfsberg das Finale des Unter-12-Bewerbes des "Fritz-Driessler-KFV-Futsalcups" ausgetragen. Es siegte der WAC (Bild) vor VSV, Steuerberg/Sirnitz und FC Mölltal. Die Siegerehrung hat Günther Zarfl (KFV, Referat für Nachwuchsfußball) durchgeführt.

NWZ Klagenfurt Nord gewann Unter-9-Bewerb!

In der Ballspielhalle Wolfsberg wurde am Samstag, dem 8. Februar 2020 das Finale des Unter-9-Bewerbes des "Fritz-Driessler-KFV-Futsalcups" ausgetragen. ASK, Wernberg, Völkermarkt, SAK A, Austria Klagenfurt A, NWZ Klagenfurt Nord, Lendorf und Radenthein haben sich qualifiziert.

Nach sehr guten und spannenden Spielen wurde NWZ Klagenfurt Nord (Bild) Kärntner Meister vor FC Lendorf, Austria Klagenfurt A und VST Völkermarkt.

Die Siegerehrung wurde von KFV-Präsident Mag. Klaus Mitterdorfer und den KFV-Vorstandsmitgliedern Silvo Kumer und Erwin Svensek vorgenommen.

Fotos: Kärntner Fußballverband

