Velden bleibt hungrig: Vizemeister will weiterhin ganz oben mitspielen

Der ATUS Velden startet mit einem wahren Kracher in die neue Saison. Im ersten Pflichtspiel trifft die Kuster-Elf auf den Meister der 2. Liga, den GAK. Das mit Spannung erwartete ÖFB-Cupspiel findet am Freitag im Stadion Villach/Lind statt. Zudem hat sich der Verein mit zahlreichen namhaften Spielern verstärkt, die für frischen Wind und große Erwartungen sorgen. Der Verein und die Spieler sind hochmotiviert und wollen an den Erfolgen aus der letzten Saison anknüpfen.

Hochkaräter sollen die Mannschaft verstärken

Die Transferzeit nutzte der ATUS Velden geschickt und konnte enorme Stärke dazugewinnen. Unter anderem neu im Verein sind Mario Kröpfl (von Hartberg), Luka Caculovic und Ryan Colvin (beide von Voitsberg), Florian Schaller (von St. Jakob), Lukas Sadnik (von Grafenstein), Michael Fasching und Florijan Lampic (beide von ASK). Verlassen haben den Verein hingegen Gerfried Einspieler (zu St. Jakob), Luca Götzinger (zu Moosburg), Felix Fürstaller (zu Treibach), Marco Raunegger (zu Grafenstein), Dardan Kameraj (zu Arnoldstein), Manuel Wallner (zu KAC) und Anel Mujkic (zu Ferlach). Mit diesen gezielten Transfers hofft der ATUS Velden, in der neuen Saison noch konkurrenzfähiger zu sein, und eventuell den Schritt in Richtung Regionalliga zu machen.

Weiterhin auf der Siegesstraße bleiben

Der Startschuss für die Saison fällt diesen Freitag um 18:00 Uhr mit dem ÖFB-Cupspiel gegen den GAK. Marcel Kuster äußerte sich begeistert: „Wir freuen uns extrem auf dieses Spiel. Wir haben einen super Gegner bekommen und können uns auf ein tolles Match freuen." In der darauffolgenden Woche steht das erste Saisonspiel auswärts gegen Ferlach an. Kuster blickt optimistisch auf die neue Saison: „Für die kommende Saison wollen wir wieder guten Fußball spielen und vorne dabei sein. Meine Mannschaft ist hochmotiviert und wir werden alles geben, um am Ende dort zu stehen, wo wir stehen wollen."

