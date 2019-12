Der SV Spittal/Drau zieht positive Bilanz und bietet dem Nachwuchs wieder eine große Bühne

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 08:51

Das schönste Geschenk zur Jahresabschlussfeier des SV Spittal/Drau hat sich der Oberkärntner Traditionsverein selbst gemacht: „Wir blicken auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück, in dem vor allem unsere Nachwuchsmannschaften Herausragendes geleistet haben“, sagte SVS-Obmann Gerald Gadnik anlässlich der Feier vergangenen Samstag Nachmittag im Stadtsaal Spittal.



Die Kampfmannschaft sowie fast alle der mehr als 200 Talente aus dem Nachwuchs von der U-7 bis zu U-17 blickten gemeinsam mit dem Trainerteam, den Funktionären des Vereins und Vertretern der Stadtpolitik wie Stadtrat Andreas Unterrieder (SPÖ) und Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) aber nicht nur in die Vergangenheit. „Schon im kommenden Jahr geht es für den SV Spittal wieder in ein internationales Trainingslager – mit dabei sind sämtliche Teams von der U-13 bis hin zu Kampfmannschaft“, berichteten der sportliche Leiter des SVS, Wolfgang Oswald, sowie Sektionsleiter Joe Schretter und Nachwuchsleiter Suvad Rovcanin.



Im Fokus steht natürlich auch das 100 Jahre Jubiläum des Vereins im Herbst 2021. „Eine Jahrhundertchance“, wie Neo-Vorstandsmitglied Michael Pech betonte. „Der SV Spittal hat eine große Vergangenheit. Wir wollen dieses Jubiläum nutzen, um den Verein zu einer attraktiven Marke zu machen und damit auch die Basis für sportliche Erfolge in der Zukunft zu schaffen.“





Foto: SV Spittal

Möglich ist das einerseits aufgrund des riesigen Einsatzes der zahlreichen Ehrenamtlichen im Verein sowie auch aufgrund der wirtschaftlich positiven Arbeit des SV Spittal in den vergangenen fünf Jahren unter Obmann Gadnik sowie unter Finanzvorstand Christian Kollenz.



Eines der wichtigsten Zukunftsprojekte bis zum 100 Jahre Jubiläum ist die Sanierung der Infrastruktur des Stadions, das im Besitz der Stadt Spittal steht. Gadnik: „Eine Adaptierung des Stadions wäre ein wichtiger Meilenstein für den Oberkärntner Nachwuchssport und nicht zuletzt auch für die Sportstadt Spittal.“



Unter den Gästen bei der SVS Jahresfeier waren auch Schülerinnen und Schüler der HAK Spittal: Fabian Öttl, Marco Schmölzer und Matthias Stiegler erstellen für den SV Spittal im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine neue Vereinshomepage und ein Social-Media-Konzept. Cornelia Mayer, Celina Schininger und Michael Oberwinkler durchleuchten in ihrer Arbeit die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte des Vereins und bringen Vorschläge für die dringend notwendige Sanierung der gesamten Sportstätte ein. Obmann Gadnik: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der HAK Spittal hier einen sehr guten und professionellen Austausch haben. Danke an das gesamte Team.“

