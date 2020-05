Handeln statt Jammern - der SV Dellach/Gail präsentiert neuen Hauptsponsor und auch gleich zwei neue Top-Kicker

Details Montag, 18. Mai 2020 14:09

Viele Vereine hanteln sich zur Zeit - verständlicher Weise - von Tag zu Tag. Eine Ausnahme ist der SV Dellach/Gail aus der Kärntnerliga, der gleich mehrere spektakuläre Neuigkeiten präsentierte. Zum einen konnte der sensationell gute Aufsteiger - nach der Herbstsaison belegte man den starken neunten Platz und mit bereits 22 Punkten am Konto wäre wohl der Abstiegskampf sicher kein Thema gewesen - mit der Firma "Riedergarten Immobilien" einen neuen Haupt- und Namenssponsor an Land ziehen und zum anderen hat man auch schon jetzt, obwohl es noch in eine ungewisse Zukunft geht, zwei neue Kicker engagieren können.

Neuer Hauptsponsor

"Mit Riedergarten Immobilien konnten wir einen verlässlichen Partner und Sponsor für die kommende Saison als Namenssponsor gewinnen, dafür möchten wir uns im Vorhinein bedanken! In Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich, darum wollen wir diese Partnerschaft auch vorab ankündigen. Ein herzliches Dankeschön hiermit von der Vereinsseite des SV Dellach/Gail", erklärt Philipp Dabringer, Coach der Dellacher aus dem Gailtal.

Foto (SV Dellach/Gail): Ralph Scheer wechselt in der kommenden Saison - wann auch immer sie beginnt - zum SV Dellach/Gail

Zwei neue Kicker

"Ralph Roman Scheer wird ab Sommer die Defensive unseres Teams verstärken und vom SV Spittal ins Gailtal wechseln. Mit der Verpflichtung des umworbenen Offensivverteidigers, der seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs des SK Sturm Graz genoss, ist uns sicherlich ein ganz besonderer Transfer gelungen. Der 20-jährige Linksfuß soll der Defensive den nötigen Rückhalt geben und mit seiner enormen Geschwindigkeit und Offensivdrang für die nötigen Impulse nach vorne sorgen" freut sich Philipp Dabringer.



Goalgetter kehrt zurück

"Lukas Huber wird nach einer Saison beim SK Kirchbach in der 1. Klasse A wieder zu unserem Team zurückkehren und für die kommende Saison das Dellach/Gail Trikot überstreifen. Mit 22 erzielten Treffern war er im Herbst der Toptorjäger der 1. Klasse A. Seine Qualitäten in der Offensive werden sich auch rasch in der Landesliga herumsprechen", ist sich der Trainer sicher. "Wir heißen beide Spieler auf das herzlichste beim SV Riedergarten Immobilien Dellach/Gail willkommen."

#derfussballbleibtzuhause #stayathome

