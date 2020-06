Kärnten prescht vor - Saisonstart früher als erwartet angekündigt!

Details Dienstag, 30. Juni 2020 07:44

Großes Aufatmen bei Kärntens Fußballvereinen. Wie der Kärntner Fußballverband in einer Aussendung bekannt gab, soll der reguläre Spielbetrieb auf Kärntens Fußballplätzen bereits am Wochenende 25./26 Juli mit der ersten Runde des KFV-Cups starten. Am darauffolgenden Wochenende 1./2.August folgt dann der Startschuss für die neue Meisterschaftssaison 2020/2021. Voraussetzung dafür bleiben aber stabile und moderate Fallzahlen, was uns alle dazu bewegen sollte, möglichst vorsichtig zu bleiben und vor allem die Abstandsregeln einzuhalten.

Videokonferenz brachte gutes Ergebnis

In der KFV-Vorstandssitzung (Videokonferenz) wurden am 29. Juni folgende Termine beschlossen.



Erste Runde KFV-Cup: 25./26. Juli 2020 (ÖFB-Cup-Teilnehmer spielen erst in der dritten Runde)

Start der KFV-Meisterschaften: 1./2. August 2020. Die Auslosungen erfolgen bis spätestens Mittwoch, 8. Juli 2020. Erste Runde ÖFB-Cup: 28. bis 30. August 2020

Foto (Sobe): Es wird Regeln geben, aber auch die Fans dürfen sich wieder auf tolle Fußballspiele freuen!

Bodensdorf mit frewilligem Abstieg

Bodensdorf nimmt auf eigenem Wunsch in der Spielsaison 2020/21 an der Meisterschaft der 2. Klasse teil.



Rückfragehinweis: KFV-Präsident Mag. Klaus Mitterdorfer,0676/889911965

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten