Der SAK vergibt im Derby gegen den KAC einen Elfer und verliert auswärts zum ersten Mal

Details Montag, 26. Oktober 2020 22:10

Am Nationalfeiertag duellierten sich in der Kärntnerliga der FC KAC 1909 und der SAK Klagenfurt. Der SAK galt bis jetzt als Auswärtsmacht und machte auch diesmal ein gutes Spiel. Diesmal hatte man aber kein Glück und der KAC feierte einen knappen Heimsieg. Verdanken kann man den wohl in erster Linie dem Tormann Marcel Reichmann, der eine bombenstarke Leistung ablieferte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In den ersten 45 Minuten sehen die gut 150 Zuschauer am KAC-Platz eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nino Martinak erzielt in der 28. Minute mit einem Volleyschuss aus 20 Metern ins Kreuzeck das wunderschöne 1:0. Gleich danach wird den Gästen ein Elfmeter zugesprochen. Den Schuss von Darjan Aleksic kann KAC-Goalie Marcel Reichmann aber entschärfen. Also geht es mit dem 1:0 auch in die Kabinen.

Der SAK drückt, trifft aber nicht

In der zweiten Halbzeit übernimmt der SAK das Kommando und kommt zu einigen guten Sitzern. Doch das Runde will nicht in das Eckige und der KAC kann den knappen Vorsprung irgendwie über die Zeit retten. Der SAK muss also zum ersten Mal in dieser Saison auswärts als Verlierer vom Platz gehen.

Stefan Friessnegger, Trainer KAC 1909: „Es war ein Spiel auf gutem Niveau. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und wir gingen mit einem traumhaften Treffer in Führung. In der 30. Minute hat unser Tormann den Elfmeter des SAK gehalten. In weiterer Folge war es ein Hin und Her, ohne großartige Chancen. Der SAK hat in der zweiten Halbzeit das Kommando übernommen und fand ein paar hundertprozentige Chancen vor, die unser Tormann Marcel Reichmann entschärfte. Wir waren nach vorne hin nicht mehr so gefährlich und versuchten, den Sieg über die Zeit zu bringen. Wir haben dieses Spiel so gewonnen, wie sonst unsere Gegner gegen uns gewinnen und es war ein wichtiger Sieg.“

Die Besten: Pauschallob insbesondere Marcel Reichmann (Tor), Nino Martinak (Mittelfeld), Patrick Legner (Verteidigung) bzw. Keiner