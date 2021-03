Endgültiger Abpfiff! Auch in Kärnten wurde die Rückrunde in diesem Jahr abgesagt!

Details Donnerstag, 25. März 2021 20:10

Leider wurden die schlimmsten Befürchtungen der heimischen Fußballfans Realität und der Kärntner Fußballverband sagte die Rückrunde der Saison 2020/21 endgültig ab. Unter gewissen Umständen sollen die Nachtrags- und Relegationsspiele durchgeführt werden (siehe unten). Absteiger wird es in dieser Saison keine geben, die zusätzlichen Aufsteiger (außer den Tabellenersten) werden entweder per Relegationsspielen oder per Quotientenberrechnung ermittelt.

Hier der Originaltext der Pressemitteilung des Kärntner Fußballverbandes

