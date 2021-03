Nach Ligaabruch: Treibach ist Kärntner Meister und steigt in die RLM auf!

Details Freitag, 26. März 2021 20:42

Liga-Methusalem SK Treibach (seit 1991/92 durchgehend in der Liga) wagt das Abenteuer Regionalliga! Die Kurstädter können nach den gestern veröffentlichten neuen Bestimmungen nicht mehr von Platz 1 in der Tabelle verdrängt werden und nehmen den Aufstieg auch an.

Gibt künftig seine Anweisungen in der Regionalliga: Treibach-Trainer Martin Kaiser. Foto: SOBE



”Wir sind jetzt über zweieinhalb Jahre das Team, das in der Liga am meisten Punkte holte, die Mannschaft ist für diesen Schritt bereit”, erklärt Trainer Martin Kaiser, der sich über die neue Herausforderung freut: “Wir haben nun auch genügend Zeit, um uns auf diese Liga vorzubereiten.”

Ein Aufstiegsverzicht war in Treibach kein Thema, obwohl er möglich gewesen wäre: “der KFV hat auch bei uns nachgefragt und wir haben zugesichert, den Aufstieg annehmen zu wollen.

Auch Ligaportal gratuliert Treibach zum Gewinn der Meisterschaft und wünscht dem Verein viel Erfolg in der RLM.

