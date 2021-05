Die Abwehr-Bollwerke im Unterhaus

Details Montag, 17. Mai 2021 14:00

Die besten Abwehrreihen kommen liga- und klassenübergreifend aus den 1. Klassen. Mittlern (1. Klasse D),, der SV Rothenthurm und der Villacher SV (beide 1. Klasse B) erhielten lediglich 9 Gegentreffer in 13 Begegnungen den Top 10 befinden sich naturgemäß viele Teams, die auch in den Tabellen ganz vorne dabei sind, nicht umsonst heißt es, dass die Offensive ein Spiel, die Abwehrreihen Meisterschaften gewinnen.



Natürlich wissen wir, dass man viel gegen Vergleiche über eine Liga oder gar Klasse hinaus einwenden kann. Sogar die Anzahl der teams in einer Liga dürfte einen Einfluss nehmen. Aber dennoch gibt diese Statistik einen guten Überblick darüber, wo das Abwehrverhalten prächtig funktioniert, einige dieser Teams führen umgekehrt auch die offensive Statistik an.



Bemerkenswerterweise brachte die 1. Klasse B mit dem VSV, Rothenthurn und Velden gleich drei Teams in die Top 10 dieser Wertung. Das ergibt schon einen Hinweis auf die Überlegenheit dieser Truppen in ihrer Liga sozusagen eine eigene Liga. Kein Team mit einem Gegentreffer oder mehr je Spiel schaffte es in die Top 10 der "Bollwerke".





