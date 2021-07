St. Jakob erreicht mit letzter Kraft ein Remis gegen den ASK!

Details Freitag, 30. Juli 2021 23:02

Durchschnaufen! Der SV St. Jakob/Rosental absolvierte in den letzten 6 Tagen mit Meisterschaft und ÖFB-Cup ein Mammutprogramm, lief dreimal auf. Die Spieler waren an ihren Grenzen und sicherten sich gegen einen tendenziell einen Tick stärkeren ASK Klagenfurt ein torloses Remis. Die Gastgeber zeigten sich damit zufrieden.

Eigentlich hätte die Cuppartie von St. Jakob in Siegendorf (0:5) bereits am 17. Juli stattfinden sollen, aber der Wettergott meinte es nicht gut mit den Rosentalern, wodurch eine Verschiebung auf letzten Dienstag erforderlich war. Dienstagdienst ist wiederum für einen Unterhaus auswärts eine Challenge und nicht nur die Kräfte & das Zeitbudget der Spieler waren deshalb einem Belastungstest ausgesetzt. Am Freitag ging es weiter, die Rosentaler empfingen den ASK, der als einer jener Aufsteiger gilt, die sich sofort im Spitzenfeld festkrallen können, dort wo sich st. Jakob vorige Saison selbst befand.

Die Heimischen beklagten zum Drüberstreuen Ausfälle und überließen dem Aufsteiger weitgehend, das Feld, ein Aufsteiger wo einige Ex-Profis am Spielbericht standen und wo insbesondere Danijel Micic 90 Minuten lang als auffallender Akteur seine Runden zog, aber die Heimischen blieben konzentriert, ohne selbst nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Der ASK hatte aber umgekehrt bei den engen Räumen auch nur wenige zwingende Möglichkeiten in der ersten Hälfte, die beste vergab Ziga Anzelj.



Foto: Sobe

Der ASK kann den Rosentaler Riegel nicht knacken

Das Spiel änderte in der zweiten Halbzeit sich nicht wesentlich, der ASK blieb feldüberlegen, St. Jakob war erpicht, die Räume so eng wie möglich zu halten, was der Suppantschitsch-Truppe auch gelang. Angetrieben durch den unermüdlichen Micic war meistens am 16er dann doch Endstation. Die gesamte Abwehr erhielt vom Trainer nach dem Spiel ein Pauschallob, denn die gesamte Mannschaft bewegte sich bereits auf der Kraftstoffreserve, insbesondere Sebastian Kaiser hielt die ASK-Angreifer in Schach. Letztendlich spricht man gerne von "untypischen" torlosen Remis’, das war ein typisches mit leichten Vorteilen für die Gäste aber einer letztlich gerechten Punkteteilung

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch (Trainer St. Jakob): "Wir sind heute auf dem letzten Zacken eingelaufen und ich bin stolz, wie konzentriert das meine Mannschaft umgesetzt hat. Ich bin sehr zufrieden, der ASK ist sehr stark."