Nachwuchs als großer Trumpf - die ASK-U17 will den Elitetitel holen

Details Donnerstag, 13. Januar 2022 08:09

Der ASK Klagenfurt bot im Herbst eine überzeugende Leistung in der Kärntnerliga. Ein Grund dafür ist sicherlich die tolle Nachwuchsarbeit, die beim Verein geleistet wird und so soll heuer mit der U-17 der Meistertitel in der Eliteliga geholt werden. Mit einer guten Vorbereitung, zahlreichen Testspielen gegen viele Kampfmannschaften und einem Trainingslager in Kroatien will man nichts unversucht lassen, um gegen die starken Teams aus Treibach und Lendorf bestehen zu können.

Starke Herbstsaison

"Unsere Mannschaft spielt in der Eliteliga U17 um den Kärntner Meistertitel. Man führt die Tabelle mit 31 Punkten an, gefolgt von Treibach mit 29 sowie Lendorf mit 26 Punkten", erklärt Christian Trappitsch, der Trainer der U 17 des ASK Klagenfurt und ergänzt: "Es wird ein Dreikampf um die Meisterschaft werden. Seit Jahren spielen wir immer um den Titel mit, unser Kader umfasst 18 Mann."

Foto (ASK Klagenfurt): Die erfolgreiche U-17-Mannschaft des ASK

Tolle Trainingsbeteiligung

"Unter 15 Spieler waren nie beim Training. Es wäre ein Traum den U17-Eliteliga-Titel zu holen, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns", weiß der Coach. Mit dem Training begann man am 9. Jänner und man hat bis zum Saisonstart ein dichtes Programm für die Nachwuchskicker des ASK aufgebaut. "Wir werden sieben Vorbereitungsspiele auf unseren Kunstrasen im Sportpark Fischl machen, diesmal aber fast nur gegen Kampfmannschaften, damit sich unsere Mannschaft an den Männersport gewöhnt. Auch ein Trainingslager ist geplant. Wir wollen von 16. bis 20.02.2022 nach Opatija (Kroatien) fahren und spielen dort gegen NK Rijeka und NK Opatija. Unsere Unterkunft ist das Hotel Adriatic."

Der Stolz des ASK

"Unser Sportdirektor Matthias Dollinger und Kampfmannschaft-Trainer Dietmar Thuller sind stolz auf unsere Mannschaft. Sie werden in den nächsten Jahren sicherlich einige gute Jungs für die Kampfmannschaft bekommen", freut sich U-17-Trainer Christian Trappitsch.

Die Termine der Testspiele:

Sonntag 23.01.2022 12:00 ASV U17 Sonntag 30.01.2022 12:00 Krumpendorf Sonntag 06.02.2022 12:00 Poggersdorf Sonntag 13.02.2022 12:00 Feistritz/Ros. Sonntag 27.02.2022 12:00 SV Oberglan Sonntag 06.03.2022 12:00 SV KRAIG II Sonntag 13.03.2022 12:00 Techelsberg

