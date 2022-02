SVG Bleiburg-Trainer B. Huber: "Wir stellen uns selbst den Anspruch, in der Liga zu bleiben!"

Details Montag, 07. Februar 2022 09:23

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der neue SVG Bleiburg-Trainer Bernhard „Berni“ Huber Rede und Antwort.





Aufbruchstimmung in Bleiburg: Trainer Bernhard Huber zeigt sich zufrieden mit der Vorbereitung Foto: SVG Bleiburg/KK





Ein neuer Trainer in der Landesliga

Bernhard „Berni“ Huber (55) betreute bereits viele Vereine in der Region Unterland/Lavanttal, kann mit dem ATSV Wolfsberg als Co-Trainer auch Erfahrung in der Regionalliga vorweisen. In der Landesliga betreute er aber noch keinen Verein, was sich im Winter änderte, als Interimstrainer Mario Romac als Sportdirektor zu Ligakonkurrenten ATSV wechselte. Huber: „Mario gab schon rechtzeitig zu erkennen, dass er wirklich nur einspringt.“ So übernahm Huber den Chefsessel beim Traditionsverein, der seit den 70ern immer entweder dritt- oder viertklassig spielte, als in Stein gemeißeltes Kontinuum des gehobenen Unterhausfußballs gilt. Davor betreute Huber die Youngster im Nachwuchszentrum Süd, ist also nicht völlig neu im Verein. Zusätzlich bleibt „uns Co-Trainer Zan Sekaucnik erhalten, das half mir persönlich, die Truppe schneller kennenzulernen.“

Huber, im Besitz der UEFA-A-Lizenz, trainiert viermal wöchentlich mit seinen Mannen, dazu kommen die obligatorischen Testspiele: „Ich lege viel Wert auf fokussiertes Training. So wie man trainiert, spielt man auch.“

Aufbruchstimmung für die Mission Klassenerhalt

Da es heuer zumindest vier, je nach Abschneiden der Regionalligisten sogar fünf Absteiger geben könnte, gestaltet sich der Klassenerhalt heuer brutal hart, weiß Huber: „Wir legen jetzt im Winter die Basis für ein erfolgreiches Frühjahr. Persönlich bin ich mir der Tradition von Bleiburg gewahr, mit seinem Anspruch, die Klasse halten zu wollen. Die Spieler ziehen dabei gut und hoch motiviert mit.“ Bleiburg konnte für diese Mission Igor Kondic (Greifenburg) & Smajl Delic (Rottenmann/Stmk) gewinnen. „Der Kader weist nun eine gute Mischung aus gestandenen Routiniers und jungen, für die Liga geeigneten Talenten auf“, zeigt er sich von der Konkurrenzfähigkeit überzeugt. Wer Meister wird, interessiert ihn nur am Rande: „Am Papier sieht es so aus, als würde es Dellach schaffen. Naturgemäß interessiert uns aber vor allem die direkte Konkurrenz.“

„Hoffentlich erledigt sich das Thema COVID weitgehend bis zum Meisterschaftsstart"

Wie die meisten anderen Offiziellen glaubt auch Huber, im Zivilberuf AMS-Mitarbeiter, an einen weitgehend ungestörten Spielbetrieb im Frühjahr: „Aber natürlich schwingt das Thema immer wieder mit. In meinem Beruf bin ich mit den Folgen tagtäglich konfrontiert, natürlich machte das auch vor dem Fußball nicht Halt. Ich hoffe aber, dass bis zu Meisterschaftsbeginn offene Fragen, wie zahlreiche COVID-Ausfälle und daraus entstehende Spielabsagen seitens des Verbands geklärt sind. Noch mehr hoffe ich aber, dass COVID nur am Rande ein Thema ist...“