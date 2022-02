"Facelifting" beim SAK!

Details Dienstag, 08. Februar 2022 14:38

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der gf. Präsident vom SAK Celovec/Klagenfurt, Marko Wieser, Rede und Antwort.



Der SAK präsentiert morgen seine neu formierte Elf gegen Bundesligisten Austria Klagenfurt Fotomontage: SAK



Ligaportal: „Marko, der SAK schnitt im Herbst unter den Erwartungen ab. Sind die Wintertransfers die Konsequenz auf einen eher mäßigen Herbst?“



Marko Wieser: „Natürlich hat der Herbst die Notwendigkeit nach Veränderungen gezeigt. Diese ganzen Transfers waren aber keineswegs nur darauf zurückzuführen. Unsere Mannschaft war in ihrem Stamm schon tw. sehr lange zusammen, wir wollen nun und etwas abgeschwächt noch im Sommer für ein Facelifting, für neue Impulse sorgen.“



LP: „Was ist von den neuen Spielern zu erwarten?“



Marko Wieser: „Ich greife mit Darko Zec & Marko Mitrovic zwei heraus: Darko spielte über 200 x in der höchsten slowenischen Liga, war zweimal slowenischer Meister und ist ein echter Organisator für das Abwehrzentrum mit Leaderqualitäten. Er ist ein Typ den wir benötigen, ersetzt Murat Veliu, der als Selbstständiger nicht mehr so viel Zeit hat. Marko Mitrovic wiederum ist ein junger, 19-jähriger Innenverteidiger der 2. slowenischen Liga, der auch anderswo in der Defensive eingesetzt werden kann. Aber auch die anderen neuen Spieler passen gut zu uns.“



LP: "Wie schaut dein Ausblick auf die Frühjahrssaison aus?"



Marko Wieser: „Ich erwarte mir schon, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden und die Basis für einen SAK der nächsten Saisonen legen können. Die Vorbereitung läuft für Kärntner Möglichkeiten gut, haben keine Verletzten und sind guter Stimmung. Morgen testen wir gegen Austria Klagenfurt, kurz danach gegen die WAC-Amateure; eine gute Standortbestimmung für den frühen Auftakt (Anm. 5. März in Klagenfurt) gegen Leader Dellach/Gail. Bereits morgen sind in Welzenegg die Konturen des neuen SAK zu sehen!“



LP: „Wird COVID oder General Winter noch ein Thema?“



Marko Wieser: „Ich denke nicht, dass es noch einmal stark schneit, gehe davon aus, dass wir wie geplant mit zwei Heimspielen am 5. gegen Dellach und am 12. März gegen Feldkirchen zu Hause starten können. COVID wird hoffentlich kein großes Thema mehr sein.“



LP: „Danke für das Interview und viel Erfolg!“



SAK Zugänge:

Miha Vidmar NK Korotan Prevalje Kristjan Sredojevič NK Sava Kranj Darko Zec NK Ilirija Domen Mrežar SV St. Urban Marko Mitrovič NK Brezice