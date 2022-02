Top 10! Ambitioniertes Ziel der Admira Villach!

Details Montag, 14. Februar 2022 11:48

Wie jedes Jahr führt Ligaportal in der Winterpause Interviews mit Offiziellen, Trainern und Spielern durch. Einerseits um den Herbst Revue passieren zu lassen, andererseits um den Fußballfreunden einen Ausblick auf das Frühjahr zu gewähren. Heute stand uns der Trainer des ESV Admira Villach, Christian Rauter, Rede und Antwort.

Will von Rang 17 noch weit nach vor kommen: Admira-Trainer Christian Rauter Foto: SOBE



Ligaportal: „Christian, ihr habt einen schwierigen Herbst hinter euch. War es als Aufsteiger noch härter als erwartet?“



Christian Rauter: „Wir benötigten schon ein wenig Anlaufzeit, um in der Liga anzukommen. Spielerisch waren wir von Anfang an dabei. Probleme gab es mit der Chancenverwertung und auch im Defensivverhalten. Zweiteres bekamen wir in den Griff, wir erhielten weniger Gegentreffer. Die Chancenverwertung wird sich im Frühjahr aber enorm verbessern müssen.“



LP: „Admira-Obmann Wolfgang Bärntatz schreibt uns `Klassenerhalt und Forcierung der Jugend`sind die Ziele vom Vorstand. Wir können wohl davon ausgehen, dass sich das mit dem Anspruch der Truppe deckt?“



Christian Rauter: „Natürlich. Allerdings wissen wir aber durch die Situation in der Regionalliga noch nicht, welcher Platz nun wirklich zum Klassenerhalt reicht. Die Top 10 sind lediglich sechs Punkte von uns weg. Das ist durchaus zum Aufholen und ein sehr konkret verfasstes Ziel. Zudem reicht das fix zum Klassenerhalt. Da wollen wir hin.“



LP: „Die Konkurrenz um den Klassenerhalt ließ mit Verstärkungen aufhorchen. Was meldet die Admira für Transfers?“



Christian Rauter: „Unsere Transfers wirken auf den ersten Blick vielleicht nicht so spektakulär wie die von den Gegnern. Sie sind im Ausmaß und Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber wir sind glücklich, Advan Pozderac bei uns zu haben, der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld im Zentrum spielen kann. Er war schon in Lafnitz, kommt aus Deutschland. Armin Palamar ist ein junger hungriger Slowene, der in Österreich Fuß fassen möchte. Dazu kommt noch Torhüter Lukas Kogler von der WAC bzw. Austria Wien-Akademie, der den abgewanderten Marco Webhofer (nach Arnoldstein Anm.) ersetzt. Der junge Leon Koch (St. Jakob/Ledenitzen Anm.) passt auch gut zu uns dazu. Bekir Memic ging nach Ledenitzen, die restlichen zwei Kaderplätze teilen wir rotierend auf ein Nachwuchsquartett auf. Das Niveau gehalten haben wir einmal auf jeden Fall!“



LP: „Beeinflusst COVID eure Vorbereitung?“



Christian Rauter: „Derzeit gibt es in Österreich rund 30.000 Ansteckungen pro Tag. Natürlich macht das leider nicht vor uns Halt und wirkt sich suboptimal auf die Vorbereitung aus. Einen Test gegen Spittal mussten wir deshalb absagen. Wir haben aber vielleicht sogar den Vorteil, dass wir mit zahlreichen Ausfällen im Trainingsbetrieb schon in der Vergangenheit gut umzugehen lernten. Bei uns gab es viele Schichtarbeiter.



Wir nehmen die Situation mit Ausfällen durch Quarantänen, ausstehenden Testergebnissen und bedauerlicherweise auch Erkrankungen als derzeitige Normalität hin. So gesehen läuft sie gut, Anfang März gibt es noch ein Trainingslager in Medulin, wir möchten unbedingt vor der Saison noch Einheiten auf Naturrasen abhalten.“



LP: „Abschließend die Frage nach dem Meister: Wer macht das Rennen?“



Christian Rauter: „Dellach hat ein Spiel weniger, acht Punkte Vorsprung und Qualität im Kader. Alles andere als ein Gailtaler Meister wäre eine riesige Überraschung.“



LP: „Danke für das Interview!“