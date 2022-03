St. Jakob gewinnt alle Testspiele, spricht aber dennoch von einer suboptimalen Vorbereitung!

Details Montag, 07. März 2022 21:53

Der Trainer vom SV St. Jakob/Ros., Alexander Suppantschitsch blickt auf eine blütenreine Weste in der Vorbereitung zurück In fünf Testspielen gab es fünf Siege. Trotz dieser 100%gen Ausbeute will der Coach aber nicht von einer gelungenen Vorbereitung sprechen. Die Gründe führt er im Ligaportal-Interview an.

Drei Niederlagen zum Schluss und „nix mit X“ verhindern bessere Ausgangsposition

Im Herbst hielten die Rosentaler abseits von Dellach meistens die Schlagdistanz zur Spitze, ab Mitte September gab es aber nur noch einen Sieg, vier Remis in Serie und drei Niederlagen zum Schluss ließen die Suppantschitsch-Elf etwas abreißen. Am Ende stand Rang sieben zu Buche, wobei die vordersten Plätze etwa gleich weit wie die Abstiegsplätze entfernt sind. "Wir schauen aber nur nach vorne", bestätigt Trainer Suppantschitsch, "im ersten Drittel der Tabelle wollen wir die Saison dann beenden."





St. Jakob-Trainer Alexander Suppantschitsch hatte in der Vorbereitung nicht alle Mann an Bord Foto: SOBE

COVID als Spielverderber in der Vorbereitung

Am Personalsektor kehrte Thomas Ogradnig nach einem RLM-Abenteuer von Spittal heim, Emir Ljubijankic zog nach Nußdorf weiter. Bei den obligatorischen Testspielen glänzte St. Jakob mit fünf Siegen in fünf Spielen, darunter Ligakonkurrent Völkermarkt (4:2). Dennoch ist nicht alles auf Rosen gebettet, erzählt uns Trainer Suppantschitsch, denn „COVID wirbelte unsere Vorbereitung gehörig durcheinander“. Es gab zahlreiche Ausfälle zu beklagen, die den Trainingsbetrieb durcheinander brachten. „Es war schon eine sehr ungewöhnliche Vorbereitungsphase. Mit den Problemen kämpfte aber auch die Konkurrenz.“ Immerhin blieben die Rosentaler von Verletzungen verschont.

„Dellach sollte es schon machen“

Ganz vorne favorisiert der Trainerroutinier Leader Dellach: „Die sollten das normal schon heimbringen, waren im Herbst klar bestes Team.. Sogar wenn sie schwächeln, stellt sich die Frage, ob ein anderer überhaupt rauf will. Es ist ja kein Geheimnis, dass viele Ligaclubs gelinde gesagt Respekt vor der Regionalliga haben.“